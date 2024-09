Chelsea z kolejnymi problemami. Lista kontuzjowanych się wydłuża

Cole Palmer oraz Malo Gusto wrócili ze zgrupowań reprezentacji. Obaj zawodnicy mają problemy zdrowotne, co może niepokoić sztab szkoleniowy Chelsea.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer i Malo Gusto

Cole Palmer i Malo Gusto mają kłopoty zdrowotne

Chelsea w ostatnim czasie może mówić o sporym pechu, ponieważ drużynę The Blues nawiedziła plaga kontuzji. Od dawna z urazami mierzą się Romeo Lavia oraz Reece James, ostatnio z gry na co najmniej kilka tygodni wypadł Omari Kellyman, a jakby tego było mało, to problemy zdrowotne mają dwaj kolejni zawodnicy, w tym gwiazda zespołu.

Londyńczycy poinformowali bowiem, że przedwcześnie zgrupowania reprezentacji opuścili Cole Palmer i Malo Gusto. W przypadku angielskiego pomocnika niewiele jeszcze wiadomo, gdyż 22-letni gwiazdor dopiero przejdzie badania medyczne. Jeśli chodzi o młodzieżowego reprezentanta Francji, to prawy obrońca zmaga się z kontuzją uda.

Cole Palmer ominie zatem mecze reprezentacji Anglii przeciwko Irlandii oraz Finlandii w ramach tej edycji Ligi Narodów. Dłuższa pauza 22-latka bez wątpienia byłaby ogromnym ciosem dla Enzo Mareski, ponieważ ofensywny pomocnik stanowi o sile ekipy z Londynu.

Chelsea na początku sezonu 2024/2025 prezentuje się w kratkę – przegrała 0:2 z Manchesterem City, pokonała Wolverhampton Wanderers 6:2 i zremisowała 1:1 z Crystal Palace. Urazy ważnych piłkarzy na pewno nie pomogą Niebieskim piąć się w górę tabeli.

Kolejnym rywalem podopiecznych Enzo Mareski będzie Bournemouth. Spotkanie w ramach 4. kolejki Premier League odbędzie się w sobotę, 14 września o godzinie 21:00.