Omari Kellyman tego lata dołączył do Chelsea. 18-letni pomocnik poczeka na debiut w zespole The Blues. Młody zawodnik nabawił się bowiem poważnej kontuzji uda - podaje Fabrizio Romano.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Omari Kellyman

Omari Kellyman wypada z gry. Poczeka na debiut w Chelsea

Omari Kellyman podczas letniego okienka transferowego zamienił Aston Villę na Chelsea. The Blues wiążą z tym zawodnikiem spore nadzieje, o czym świadczy fakt, że zapłacili za niego 22,5 miliona euro. Ofensywny pomocnik poczeka jednak na debiut w nowych barwach, ponieważ nabawił się poważnej kontuzji uda, która wykluczy go z gry na kilka tygodni.

Jak podaje Fabrizio Romano, 18-latek będzie pauzował przez co najmniej dwa miesiące. Warto dodać, że młodzieniec nie pojechał z pierwszą drużyną Chelsea na przedsezonowe tournee po Stanach Zjednoczonych, gdyż wcześniej miał kłopoty mięśniowe. Trzeba przyznać, iż pech nie opuszcza playmakera, który znowu musi mierzyć się z problemami zdrowotnymi.

Omari Kellyman jest wychowankiem Derby County, gdzie wypatrzyli go skauci Aston Villi. 18-letni pomocnik w akademii klubu z Birmingham występował od 2022 roku. Mierzący 191 centymetrów zawodnik w pierwszym zespole The Villans rozegrał łącznie 6 meczów i zaliczył 1 asystę. To z kolei wzbudziło zainteresowanie giganta z Londynu.

Enzo Maresca na razie jednak nie skorzysta z Omariego Kellymana, którego czeka dwumiesięczna rehabilitacja. Chelsea na początku sezonu 2024/2025 prezentuje się w kratkę – przegrała 0:2 z Manchesterem City, pokonała Wolverhampton Wanderers 6:2 i zremisowała 1:1 z Crystal Palace.