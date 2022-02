fot. PressFocus Na zdjęciu: Antonio Ruediger

Chelsea FC wciąż ma nadzieję na zatrzymanie Antonio Ruedigera w klubie. Obecna umowa piłkarza z The Blues obowiązuje do końca czerwca tego roku. The Athletic twierdzi jednak, że rozstanie zawodnika z ekipą ze Stamford Bridge nie jest jeszcze przesądzone.

Wciąż niejasna jest przyszłość Antonio Ruedigera

28-latek ma kontrakt ważny ze stołeczną ekipą do końca sezonu

Kością niezgody jak na razie w negocjacjach zawodnika z władzami Chelsea są pieniądze

Chelsea próbuje przekonać Ruedigera

Chelsea FC od dłuższego czasu pracuje nad tym, aby przedłużyć kontrakt z reprezentantem Niemiec. Jak dotąd działacze The Blues złożyli piłkarzowi dwie oferty. Pierwsza w wysokości 166 tysięcy euro, a drugą większą na poziomie 236 tysięcy tygodniowo. Żaden z wariantów nie przypadł jednak do gustu piłkarza.

Ruedgier aktualnie może liczyć na 118 tysięcy euro tygodniowo. Zawodnik liczy zatem na znaczny wzrost zarobków. Angielscy dziennikarze podają, że Ruediger liczy na apanaże w wysokości 473 tysięcy euro tygodniowo. Wpływ na to ma mieć fakt, że zawodnik latem będzie mógł zmienić klub na zasadzie wolnego transferu.

28-letni piłkarz dołączył do Chelsea w 2017 roku z AS Roma za 35 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał łącznie 181 spotkań w ekipie z Londynu. Strzelił w nich 10 goli, a ponadto zaliczył siedem asyst.

Największymi sukcesami Ruedigera w karierze są między innymi mistrzostwo Premier League, triumf w Lidze Europy, czy Puchar Anglii. W tym sezonie 49-krotny reprezentant Niemiec wystąpił łącznie w 32 spotkaniach, w których zdobył trzy bramki.

