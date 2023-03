Źródło: The Telegraph

Chelsea może nie awansować do następnej edycji Ligi Mistrzów. W Londynie już wcześniej przygotowali się na ten scenariusz.

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea może zabraknąć w następnej edycji Ligi Mistrzów

Taki scenariusz oznaczałby spore straty pienięzne

W Londynie postarali się, aby zminimalizować ewentualne straty

Nowe nabytki Chelsea mogą mieć mniejsze pensje

Kilkaset milionów euro wydanych w ostatnich dwóch oknach transferowych, zdecydowanie robi wrażenie. Z budżetu Chelsea ubyło mnóstwo pieniędzy. W zamian za to barwy The Blues reprezentują tacy piłkarze jak: Enzo Fernandez, Mykchajło Mudryk, Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling, czy Wesley Fofana.

Rekordowe wydatki nie gwarantują Chelsea sukcesów sportowych. The Blues w trakcie sezonu zmienili Thomasa Tuchela a Grahama Pottera i radzą sobie jeszcze gorzej, niż z Niemcem jako menedżerem. Ich strata do czwartego miejsca w tabeli to aż 11 punktów.

Brak dochodów z tytułu gry w Lidze Mistrzów, mógłby mieć dla Chelsea niemałe konsekwencje finansowe. Wobec tego większość letnich i zimowych nabytków The Blues zgodziło się na obniżkę pensji w przypadku braku kwalifikacji do Ligi Mistrzów. U niektórych graczy ma ona wynosić nawet więcej, niż 25%.

