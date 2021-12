Pressfocus Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash opowiedział jak trenuje mu się z Robertem Lewandowskim. Piłkarz Aston Villi podzielił się również opinią o swoim trenerze Stevenie Gerrardzie.

Matty Cash w ostatnich tygodniach miał możliwość pracy z dotychczas nieznanymi osobami

Piłkarz Aston Villi opowiedział jak trenowało mu się z Robertem Lewandowskim

24-latek przyznał też, że jest pod wrażeniem Stevana Gerrarda

Cash uradowany nowymi doświadczeniami

Ostatnie miesiące są bardzo intensywne dla Matty’ego Casha. 24-latek uzyskał polski paszport i już w listopadzie dostąpił zaszczytu występu dla biało-czerwonych. Nowy zawodnik w kadrze Paulo Sousy opowiedział jak trenowało mu się z Robertem Lewandowskim.

– Po każdych zajęciach trenowaliśmy dośrodkowania i wykańczanie akcji. Wrzucanie piłek do Lewandowskiego to coś niesamowitego. Jego wykończenie to zupełnie inny poziom. Wszystko, co trzeba zrobić, to dośrodkować. Gdy spojrzy się w pole karne, to piłka będzie już w bramce – powiedział reprezentant Polski.

– Gra z takimi piłkarzami to coś wspaniałego. Zobaczenie jednego z najlepszych piłkarzy świata na treningach, przebywanie z nim na boisku i poza nim było dla mnie naprawdę dobre – dodał 24-latek, który podzielił się także swoją opinią na temat Stevena Gerrarda. Anglik przejął Aston Villę w trakcie bieżącego sezonu.

–Trenowanie i granie pod jego wodzą to coś wspaniałego. Nasz styl – ofensywny, zdecydowany futbol – jest genialny. Całkowicie mi pasuje. Gerrard ma charyzmę. Kiedy jest w pokoju, to wszyscy go słuchają. Świetnie jest mieć go za trenera – przyznał Cash.

