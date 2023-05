PressFocus Na zdjęciu: Erik Ten Hag

Casemiro zabrał głos nt. współpracy z Erikiem Ten Hagiem

Brazylijczyk jest zachwycony grą u holenderskiego trenera

Twierdzi, że każdy piłkarz musi dawać z siebie więcej niż maksimum

“Ten Hag to menadżer, który ma szacunek wszystkich piłkarzy i kibiców”

Casemiro po ostatnim ligowym zwycięstwie nad Bournemouth (1:0) stanął przed mikrofonami “BBC” i zabrał głos na temat współpracy z Erikiem Ten Hagiem. Brazylijski pomocnik skierował słowa uznania w stronę holenderskiego szkoleniowca.

– Erik ten Hag zaskoczył mnie swoją ambicją. Rozmawialiśmy na ten temat w gronie piłkarzy i mówiliśmy, że u tego menadżera jest ciężko, bo zawsze chce wygrywać. Ten Hag domaga się więcej, bo dla niego 100% to za mało. Musimy dawać z siebie więcej niż 100%. Erik dużo pracuje i jest bardzo ambitny. Jego ambicją jest zmiana całego klubu. Ten Hag to menadżer, który ma szacunek wszystkich piłkarzy i kibiców. Myślę, że trzeba dać mu czas, bo choć wygraliśmy jeden puchar i jesteśmy blisko Ligi Mistrzów, to potrzebujemy więcej czasu, aby się rozwinąć. Już widać, że menadżer zmienił sporo rzeczy w klubie. Zawsze pokazuje swoją ambicję, aby wygrywać każdy mecz – mówił Casemiro.

Erik Ten Hag poprowadził w tym sezonie drużynę do triumfu w pucharze ligi angielskiej. Manchester United również jest na dobrej drodze, aby awansować do przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

