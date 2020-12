Bruno Fernandes i Mourinho najlepsi w listopadzie

Pomocnik Manchesteru United Bruno Fernandes został uznany najlepszym zawodnikiem listopada w Premier League, natomiast szkoleniowiec Tottenhamu Hotspur Jose Mourinho najlepszym menedżerem.

Wyróżnienie Bruno Fernandesa nie jest niespodzianką. Reprezentant Portugalii był kluczowym piłkarzem Czerwonych Diabłów w minionym miesiącu. W czterech ligowych spotkaniach zdobył cztery gole, w tym dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w wygranym 3:1 meczu z Evertonem.

Pomocnik Manchesteru United zdobył również zwycięskiego gola w wygranym 1:0 meczu z West Bromwich Albion, a także trafił do siatki rywali w pojedynku z Southampton, który zakończył się zwycięstwem 3:2.

Dla Bruno Fernandesa jest to czwarte takie wyróżnienia odkąd trafił na Old Trafford w styczniu tego roku. Poprzednie wyróżnienia otrzymywał w poprzednim sezonie – w lutym i czerwcu.

Mourinho: To nagroda dla zespołu

Zaskoczeniem nie jest również uznanie menedżerem miesiąca Jose Mourinho, który w listopadzie poprowadził Tottenham Hotspur do trzech zwycięstw i jednego remisu w czterech spotkaniach.

Koguty listopad rozpoczęły od zwycięstwa 2:1 u siebie z Brighton, a tydzień później pokonały na wyjeździe 1:0 West Bromwich Albion. 21 listopada Tottenham ograł 2:0 Manchester City, natomiast w ostatnim meczu rozegranym w ubiegłym miesiącu bezbramkowo zremisował z Chelsea. Wyniki te pozwoliły Tottenhamowi Hotspur objąć prowadzenie w ligowej tabeli. Aktualnie Koguty mają na swoim koncie taką samą liczbę punktów co broniący tytułu Liverpool.

– Dla mnie nie jest to nagroda dla menedżera miesiąca, to nagroda dla drużyny miesiąca. Uważam, że chodzi tutaj o nas jako drużynę, chodzi o wyniki, które uzyskaliśmy w listopadzie. Na pewno nie chodzi o mnie – powiedział Mourinho, cytowany przez Sky Sports. – Gdyby chodziło o mnie, to musiałaby być to nagroda dla całego sztabu szkoleniowego, bo bez innych chłopaków nie byłoby to możliwe. Nie traktuję tego jako nagrody indywidualnej. To nagroda dla zespołu, za wyniki, które uzyskaliśmy – dodał.