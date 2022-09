fot. PressFocus Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

W niedzielny wieczór doczekaliśmy się oficjalnego ogłoszenia. Nowym menedżerem Brighton został Roberto De Zerbi, który na tym stanowisku zastąpił Grahama Pottera. Włoch podpisał czteroletni kontrakt.

Brighton poszukiwało menedżera po tym, jak do Chelsea zdecydował przenieść się Graham Potter

Na najpoważniejszego kandydata szybko wyrósł przebywający na trenerskim bezrobociu Roberto De Zerbi

Włoski szkoleniowiec podpisał czteroletni kontrakt

De Zerbi wraca na ławkę trenerską po dwóch miesiącach

Po fantastycznym początku sezonu Brighton musiało uporać się z poważnym problemem. Menedżer zespołu Graham Potter zdecydował się przyjąć ofertę Chelsea i przenieść się do Londynu w trybie natychmiastowym. Włodarze “Mew” rozpoczęli więc intensywne prace celem jak najszybszego znalezienia odpowiedniego następcy.

W mediach pojawiały się nazwiska wielu kandydatów, ale na faworyta szybko wyrósł Roberto De Zerbi. W międzyczasie wymieniano go również jako potencjalnego trenera Juventusu, choć Brighton okazało się bardzo konkretne. W niedzielny wieczór doczekaliśmy się oficjalnej informacji o nawiązaniu czteroletniej współpracy.

Roberto udowodnił swoje niewątpliwe umiejętności pracą we Włoszech i na Ukrainie, a to co osiągnął w Sassuolo na pewno się wyróżnia. W swoim krótkim okresie pracy w Szachtarze odnosił kolejne sukcesy, prowadząc klub do zwycięstw w pucharach i zdobywając pierwsze miejsce w lidze ukraińskiej, zanim wojna nie przerwała jego pracy.

Cieszymy się, że możemy powitać Roberto i z niecierpliwością czekamy na wprowadzenie go do naszego zespołu, jak również na zapewnienie wszelkiego wsparcia, jakiego potrzebuje, aby wprowadzić swoją filozofię trenerską i pomóc zawodnikom w kontynuowaniu ich wspaniałego początku sezonu – mówi dyrektor techniczny Brighton David Weir.

W lipcu 2022 roku De Zerbi rozstał się z Szachtarem Donieck i od tego czasu przebywał na trenerskim bezrobociu. Wcześniej pracował między innymi w Sassuolo oraz Benevento.

Zobacz również: Manchester City dołącza do kolejki, na celowniku gwiazda Bundesligi