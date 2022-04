Brazylijska sobota w Premier League, lider powiększył przewagę

PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Manchester City zachowa pozycję lidera Premier League po obecnym weekendzie. W meczu 34. kolejki podopieczni Josepa Guardioli pewnie 5:1 pokonali u siebie Watford. W sobotnie popołudnie pewne zwycięstwo odniosło również Newcastle United. Siedem z dziewięciu goli zdobyli Brazylijczycy.

Obywatele zgodnie z planem

Manchester City przystępował do sobotniego spotkania z plasującym się w strefie spadkowej Watfordem przystępował w roli murowanego faworyta do zwycięstwa i nie zawiódł oczekiwań kibiców. Obywatele otworzyli wynik meczu już w czwartej minucie, a dogranie Ołeksandra Zinczenki wykorzystał Gabriel Jesus. Brazylijczyk w 23. minucie po raz drugi umieści piłkę w siatce rywali, tym razem trafiając do siatki po dośrodkowaniu Kevina de Bruyne’a.

Goście odpowiedzieli kontaktowym trafieniem Hassane Kamary, ale Obywatele bardzo szybko podwyższyli na 3:1. Kapitalnym uderzeniem zza pola karnego w samo okienko popisał się Rodri. W drugiej połowie City kontynuowali strzelanie. Patent na Watford niewątpliwie znalazł Gabriel Jesus, który cztery minuty po przerwie skompletował hattricka wykorzystując rzut karny, a w 53. minucie zdobył swojego czwartego gola w tym meczu. Jak się okazało wynik 5:1 nie uległ zmianie do ostatniego gwizdka sędziego.

Dzięki tej wygranej Manchester City ponownie powiększył do czterech punktów swoją przewagę nad Liverpoolem, który swoje spotkanie w tej kolejce rozegra w niedzielę. Rywalem drużyny Juergena Kloppa będzie Everton.

Łatwa wygrana Newcastle

W sobotę pełna pulę na swoje konto zapisało również Newcastle United, które bez problemów ograło 3:0 na wyjeździe Norwich City. Wszystkie trzy gole padły po uderzeniach Brazylijczyków. W pierwszej połowie dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Joelinton, a po przerwie jedno trafienie dołożył Bruno Guimaraes. Dzięki tej wygranej Sroki awansowały na dziewiąte miejsce w ligowej tabeli.

Ani jednej bramki nie obejrzeliśmy natomiast na King Power Stadium, gdzie Leicester City bezbramkowo zremisowało z Aston Villą. W zespole gości od pierwszej minuty występował reprezentant Polski Matty Cash.

Manchester City – Watford 5:1 (3:1)

Bramki: Jesus (4, 23, 49-k., 53), Rodri (34) – Kamara (28)



Leicester City – Aston Villa 0:0



Norwich City – Newcastle United 0:3 (0:2)

Bramki: Joelinton (35, 41), Bruno Guimaraes (49)