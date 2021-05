Ferran Torres był bohaterem Manchesteru City w piątkowym wyjazdowym meczu Premier League z Newcastle United. Drużyna Josepa Guardiola wygrała 4:3, a 21-letni Hiszpan zdobył trzy gole dla swojego zespołu.

Niesamowity tydzień

Po zakończeniu spotkania Torres nie krył zadowolenia ze swojego występu – To był niesamowity tydzień. Zakwalifikowaliśmy się do Ligi Mistrzów, zdobyliśmy mistrzostwo, a ja strzeliłem hat-tricka. Jestem bardzo szczęśliwy – powiedział Hiszpan, cytowany przez Sky Sports.

– Staram się poprawiać każdego dnia, a także uczyć się od moich kolegów z drużyny i naszego trenera. Staram się ciągle rozwijać i przygotowuję się do finału Ligi Mistrzów – dodał 21-latek, który już 29 maja ze swoim zespołem zagra z Chelsea o Puchar Europy.

Piękny gol Ferrana Torresa

Szczególnej urody było pierwsze trafienie hiszpańskiego zawodnika. Po dośrodkowaniu Ilkaya Guendogana z rzutu wolnego Torres świetnie podbił piłkę piętą, nie dając przy tym żadnych szans bramkarzowi Newcastle. – Zawsze staram się iść na pierwszy słupek przy dośrodkowaniach, podbiłem piłkę i myślę, że był to piękny gol – dodał.

Ferran Torres do Manchesteru City trafił latem ubiegłego roku za 23 miliony euro z Valencii, której jest wychowankiem. W obecnym sezonie rozegrał w drużynie prowadzonej przez Josepa Guardiolę 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając w nich 13 bramek i dokładając do tego trzy asysty.