Pressfocus Na zdjęciu: Christian Pulisic

Christian Pulisic nigdy nie należał do ulubieńców Thomasa Tuchela w Chelsea FC. Zdaniem selekcjonera reprezentacji USA, Gregga Berhaltera zmiana menedżera może być wyjść z korzyścią dla jego podopiecznego.

Christian Pulisic w tym sezonie na boisku spędził zaledwie 156 minut

Amerykański skrzydłowy martwi się, że w związku z tym, może nie być w 100% przygotowany do gry na MŚ 2022

Odejście z Chelsea FC Thomasa Tuchela, może jednak poprawić jego notowania

Potter pomoże Pulisicowi?

W sezonie 2022/2023 Christian Pulisic rozegrał w barwach Chelsea FC 6 meczów w Premier League, ale na murawie przebywał ledwie przez 156 minut. Podobnie sytuacja wyglądała w poprzednich rozgrywkach (łącznie 38 występów na wszystkich frontach, choć po części było to spowodowane koronawirusem oraz urazem stawku skokowego). Thomas Tuchel nigdy nie należał do przesadnych admiratorów talentu 50-krtonego reprezentanta USA, bardzo często stosując ustawienie z wahadłowymi, w którym dla skrzydłowych nie było miejsca.

Pulisic latem 2022 był bardzo zmartwiony swoją sytuacją. 23-letni prawy skrzydłowy uważał bowiem, że brak regularnych występów na Stamford Brigde może poważnie utrudnić mu przygotowania do MŚ 2022 w Katarze. Nie zdecydował się jednak zmienić klubu, tylko postanowił powalczyć o poprawę swojej sytuacji. Tyle, że ta nie uległa zmianie. W dalszym ciągu grywał ogony i na horyzoncie nie było widać żadnych nadziei na poprawę.

Tuchel jednak, po słabym początku sezonu (porażki z Leeds United i Southampton FC w Premier League, a także z Dinamem Zagrzeb w Lidze Mistrzów) został zwolniony, a jego następcą został Graham Potter. Zdaniem selekcjonera reprezentacji USA, Gregga Berhaltera odejście niemieckiego menedżera to dobra wiadomość dla Pulisica.

– Nie jestem szczęśliwy, że facet stracił pracę. Ale jeśli to oznacza więcej możliwości gry dla Christiana, to jest to pozytywna wiadomość. Pulisic już wielokrotnie udowodnił, że jest piłkarzem, który potrafi grać na wysokim poziomie. Teraz musi tylko poczekać i zobaczyć, jak sytuacja się rozwinie – powiedział trener Jankesów.

Przeczytaj również: Pulisic martwi się nieregularnymi występami w Chelsea