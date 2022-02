Pressfocus Na zdjęciu: Yves Bissouma (w środku)

Yves Bissouma mógł zimą opuścić Brighton. Po zawodnika zgłosiła się Aston Villa. Jej oferta została jednak odrzucona. Sprawę tę skomentował Steven Gerrard.

Aston Villa podjęła zimą próbę sprowadzenia piłkarza, o którego zabiega ligowa czołówka

Do Birmingham mógł trafić Yves Bissouma

Weto postawiło jednak Brighton

Aston Villa miała ambitny plan

Minione zimowe okno transferowe było pierwszym, w którym za wyniki drużyny odpowiadał Steven Gerrard. Anglik pracuje na Villa Park dopiero od kilku miesięcy, ale zdążył już udowodnić, ze władzy klubu podjęły dobrą decyzję o powierzeniu mu zespołu.

Steven Gerrard ma ambitne plany związane z Aston Villą, która ma przekonanie do wizji Anglika. W związku z tym spełniła transferowe życzenia trenera. Z jego woli drużynę wzmocnił wypożyczony z Barcelony Philippe Coutinho, Calum Chambers, czy Lucas Digne.

Grono zimowych nabytków w Aston Villi mógł uzupełnić zawodnik, o którego pozyskaniu myślą czołowe kluby Premier League. Lwy złożyły ofertę za defensywnego pomocnika i lidera Brighton, czyli Yvesa Bissoumę. O szczegółach na konferencji prasowej opowiedział Steven Gerrard.

– Złożyliśmy ofertę [w styczniu], która została odrzucona i uszanowaliśmy to. Jeśli ruch nie jest właściwy, nie popadniemy w desperację i nie podejmiemy decyzji, które naszym zdaniem nie są słuszne. Jeśli to nie jest właściwe w tym czasie, w kilku sytuacjach może być konieczne uzbrojone w cierpliwość – stwierdził szkoleniowiec Aston Villi. Tym samym zapowiedział on, że klub wróci po klubowego kolegę Jakuba Modera w letnim oknie transferowym. Zimą Mewy oczekiwały bowiem 50 milionów funtów. Lwy proponowały dwukrotnie mniej.

