Arsenal traci kluczową postać. Potężny cios po pięciu latach

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Edu Gaspar i Mikel Arteta

Arsenal postawiony przed trudnym zadaniem

Arsenal czeka kolejna przebudowa? Nie należy wykluczać takiego scenariusza. Zmiana na szczycie klubowych władz może doprowadzić do wyczekiwanych ruchów transferowych. Jednak na razie nie należy wybiegać zbyt daleko w przyszłość. Na razie pewne jest to, że Edu odchodzi z The Amirates, o czym informuje Daily Mail. Na oficjalnie potwierdzenie zapewne jeszcze poczekamy.

Kanonierzy tracą dyrektora sportowego, który był jedną z twarzy odbudowy wielkości klubu. Brazylijczyk był odpowiedzialny m.in. za pozyskanie Martina Odegaarda i Declana Rice’a, a także za pożegnanie “problematycznych zawodników, takich jak Pierre-Emerick Aubameyang. Sami Mokbel zdradza, że chociaż na razie nie znamy powodów, to sam Edu zadecydował o swoim odejściu.

– Uważa się, że mogło dojść do przetasowania obowiązków wśród hierarchii Arsenalu na kluczowych stanowiskach, ale sugerowanie, że doszło do walki o władzę, jest „zbyt uproszczone” – ujawnia jedno ze źródeł Mail Sport.

Edu żegna Arsenal po pięciu latach pracy. W tej chwili oczywiście w mediach jeszcze nie pojawiło się nazwisko następcy dyrektora sportowego The Gunners. Natomiast na wtorkowej konferencji prasowej przed meczem Inter – Arsenal ten temat na pewno zostanie poruszony.