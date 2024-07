fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal ma działać aktywnie. Jakie pozycje należy wzmocnić?

Arsenal do ostatniej kolejki sezonu 2023/2024 walczył o mistrzostwo Anglii, lecz na finiszu musiał uznać wyższość Manchesteru City. Wydaje się, że Kanonierzy wreszcie na stałe dołączyli do czołówki Premier League, mając za sobą lata tułaczki w okolicach środka tabeli. Mikel Arteta nie zamierza osiadać na laurach, gdyż jego cel zakłada wreszcie pokonanie Manchesteru City i wszystkich innych drużyn, które będą zamieszane w walce o tytuł. Aby tak się stało, londyński zespół musi poważnie wzmocnić się w trakcie letniego okienka. Media łączą go z kolejnymi nazwiskami, lecz do tej pory żaden transfer nie został przeprowadzony. Wykupiono jedynie Davida Rayę z Brentford, choć to było przesądzone już dużo wcześniej.

Zapytany o plany na letnie okienko Arteta zapewnił, że są niezwykle ambitne. Głównym celem Arsenalu jest sprowadzenie nowego napastnika, lecz kibice powinni się spodziewać także transferów do innych formacji. Kanonierzy mają konkretne cele i zamierzają działać bardzo agresywnie, nawet jeśli wiąże się to z bardzo dużym wydatkiem.

– Chcemy poprawić się w każdej formacji. Euro i Copa America wszystko spowalniają, ale miejmy nadzieję, że zaraz sytuacja nieco się poprawi. Mamy co robić. Będziemy aktywni w obie strony. Jesteśmy bardzo agresywni i zdeterminowani, aby zrealizować pomysł na to okienko – deklaruje hiszpański menedżer.