Źródło: The Express

Arsenal FC bardzo źle zaczął nowy sezon Premier League, przegrywając w piątkowy wieczór z Brentfordem (0:2). Media na Wyspach Brytyjskich spekulują, że Kanonierów może czekać trzęsienie ziemi, jeśli wyniki zespołu nie ulegną poprawie. Do klubu może trafić nowy napastnik i przede wszystkim nowy menedżer.

Arsenal FC po rozczarowującej poprzedniej kampanii fatalnie zaczął nowy sezon

The Gunners na inaugurację nowego sezonu przegrali z Brentford (0:2)

The Express przekonuje, że wkrótce może dojść do ciekawych zmian w klubie z Londynu

Arsenal rozważa zmianę menedżera?

Arsenal FC przystępował do nowej kampanii z dużymi nadziejami. Do spotkania pierwszej kolejki podchodził w roli zdecydowanego faworyta. Mimo wszystko Kanonierzy nie spełnili pokładanych w nich nadziei i ostatecznie przegrali z beniaminkiem rozgrywek.

The Express podaje, że ciemne chmury zbierają się nad głową Mikela Artety. Hiszpański trener może niebawem stracić pracę, a jego następcą miałby zostać Antonio Conte. Włoch po rozstaniu z Interem Mediolan pozostaje bez zatrudnienia, a powrót do Premier League mógłby być dla niego ciekawym rozwiązaniem. Tym bardziej że przez jeden sezon na mocy porozumienia ze sternikami Nerazzurrich nie może podjąć pracy we Włoszech.

Arsenal ma za sobą niezwykle słabą kampanię, w której zajął dopiero ósme miejsce. Tym samym po raz pierwszy od lat Kanonierów zabraknie w europejskich pucharach. Ostatnio pojawiały się głosy, że angielski klub jest bliski pozyskania Martina Odegaarda z Realu Madryt za 17 milionów funtów. Tymczasem najnowsze doniesienia sugerują, że Arsenal chciałby też pozyskać Lautaro Martineza.

Ekipa z Emirates Stadium od 2016 roku regularnie kończy ligowe zmagania poza TOP 4. Panaceum na to, aby wyniki drużyny uległy poprawie, miałby być Conte. Były selekcjoner Squadra Azzurra jest ostatnim opiekunem Chelsea, który może pochwalić się mistrzostwem Premier League. W kontekście ewentualnego transferu z udziałem napastnika Interu sytuacja jest bardziej skomplikowana. Po sprzedaży Achrafa Hakimiego i Romelu Lukaku mistrzowie Serie A nie chcą tracić kolejnego kluczowego zawodnika.

Arsenal w najbliższym czasie czekają dwa trudne starcia. Najpierw przeciwko triumfatorom ostatniej edycji Ligi Mistrzów, a później z Man City. Niewykluczone, że po nich poznamy odpowiedź związaną z przyszłością Artety.

Czytaj więcej: Sensacja w pierwszym meczu Premier League! Brentford z kompletem