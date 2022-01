Ronaldo szybko się nie podda. Ambitny cel Portugalczyka

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo w żadnym wypadku nie zamierza w najbliższym czasie kończyć kariery. 36-latek jest przekonany, że może grać na wysokim poziomie jeszcze przez kilka lat i nie wyklucza występów aż do 42. roku życia.

Cristiano Ronaldo uważa, że kluczem do kontynuowania kariery jeszcze przez kilka lat jest nie tylko praca nad ciałem, ale również nad umysłem

36-letni Portugalczyk jest związany z Manchesterem United umowę do 2023 roku. Wszystko jednak wskazuje na to, że będzie chciał grać znacznie dłużęj

W obecnym sezonie Ronaldo zdobył dla Czerwonych Diabłów 14 bramek w 22 rozegranych spotkaniach

Ronaldo z receptą na długowieczność

– Genetycznie czuję się tak, jakbym miał 30 lat. Bardzo dbam o swoje ciało i umysł. Ostatnio nauczyłem się, że po 33. roku życia ciało może dać z siebie wszystko, jeśli tego potrzebujesz, ale prawdziwa walka odbywa się na poziome mentalnym – powiedział Cristiano Ronaldo, cytowany przez ESPN.

– Przejście przez wiele rzeczy z koncentracją na celu końcowym, jakim jest utrzymanie się na wysokim poziomie, jest najtrudniejsza rzeczą, a to właśnie robiłem przez ostatnie kilka lat. Pracuję i skupiam się bardziej na pracy nad swoim umysłem. Wiem, że moje ciało sobie poradzi, ponieważ mam dla niego wiele szacunku i się go słucham – kontynuował napastnik Manchesteru United.

– W życiu jest wiele ważnych momentów, tych dobrych i tych złych. Ale kiedy upadasz, musisz mieć siłę, aby się podnieść. Jestem szczęśliwy, chcę tu zostać i zobaczyć, co się wydarzy – mówił Portugalczyk. – Chcę sprawdzić, czy będę grał do 40, 41 czy 42 roku życia, ale najważniejsze jest to, że moim codziennym celem jest cieszenie się chwilą – dodał.

Ronaldo na razie daleko do poprawienia osiągnięcia byłego piłkarza Manchesteru United Teddy’ego Sheringhama, który po raz ostatni w meczu Premier League wystąpił mając 40 lat i 272 dni.

