Młody gracz zadebiutuje w ManUtd? “Możliwe”

PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Ralf Rangnick być może zdecyduje się postawić w czwartkowym meczu Manchesteru United z Chelsea na Alvaro Fernandeza. Dla młodego gracza będzie to debiut w seniorskiej drużynie Czerwonych Diabłów.

Alvaro Fernandez w końcu doczeka się szansy debiutu w pierwszej drużynie Manchesteru United

Młody zawodnik trafił na Old Trafford z akademii Realu Madryt

Swoimi dobrymi występami przykuł uwagę sztabu trenerskiego pierwszej drużyny

Kolejny zawodnik z akademii z szansą debiutu w ManUtd

Fernandez dołączył do United latem 2020 roku z akademii Realu Madryt podpisując czteroletni kontrakt, a trenerzy postrzegali go jako bardzo perspektywicznego zawodnika. W ostatnich miesiącach w młodzieżowych drużynach Hiszpan potwierdza, że było warto na niego postawić.

Fernandez gra na lewej obronie i w tym sezonie wystąpił w 31 meczach na różnych poziomach akademii Czerwonych Diabłów, jednak najwięcej (22) z tych meczów zagrał dla drużyny Neila Wooda w zespole U23, odgrywając kluczową rolę w ich mocnej kampanii.

Młody zawodnik przychodząc na Old Trafford z Realu Madryt miał problemy z komunikacją w języku angielskim. Jednak od tego czasu wziął się ostro do nauki i teraz już swobodnie komunikuje się ze swoimi kolegami z drużyny. Klub zaprezentował mu też różne filmy dokumentalne związane z Manchesterem, aby ułatwić mu integracje w drużynie.

Jego znakomite występy zostały w końcu docenione, a Fernandez w ostatnich tygodniach trenował także z pierwszą drużyną United w Carrington, co skłoniło Ralfa Rangnicka do zasugerowania, że ​​jego występ w czwartkowym hicie Premier League przeciwko Chelsea “jest możliwy“.

Sholi Shoretire, Anthony Elanga i Hannibal Mejbri to zawodnicy akademii, którzy dostali szansę debiutu jeszcze pod wodzą Ole Gunnara Solskjaera, natomiast Rangnick kontynuował tę tradycję stawiając w grudniu na Zidan Iqbala i Charliego Savage’a w starciu przeciwko Young Boys.

Wygląda na to, że Fernandez może być kolejnym zawodnikiem z akademii, który zadebiutuje. Jednak jeśli w czwartek nie zagra od pierwszej minuty z Chelsea na Old Trafford to jest prawie pewne, że po raz pierwszy w swojej karierze zasiądzie na ławce rezerwowych. Fani United będą musieli nauczyć się zatem rozróżniać Bruno Fernandesa i Alvaro Fernandeza.

