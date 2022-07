PressFocus Na zdjęciu: Mats Hummels

Mats Hummels przyznał, że nie jest wystarczająco dobry, aby w tej chwili otrzymać ofertę przedłużenia kontraktu od Borussii Dortmund. 33-letni środkowy obrońca prawdopodobnie zostanie wolnym zawodnikiem latem przyszłego roku, ale twierdzi, że obecnie nie przejmuje się swoją przyszłością.

Hummels dopiero niedawno wrócił do pełnej sprawności po kontuzji mięśni, w wyniku której był nieobecny od końcówki sezonu 2021-22. Niemiec wystąpił do tej pory we wszystkich czterech przedsezonowych meczach Borussii Dortmund, ale nie uważa, aby należała mu się nowa umowa.

– Powiedziałem Sebastianowi Kehlowi, że gdybym postawił się na miejscu BVB, nie przedłużałbym teraz kontraktu ze mną. Myślę, że obie strony mają rację. Ja podchodzę do tematu bardzo spokojnie i jestem zrelaksowany – szczerze przyznał Hummels, który najwyraźniej zdaje sobie sprawę ze swojej obecnej formy.

Były gwiazdor Bayernu Monachium zagrał w ubiegłym sezonie w 32 meczach Borussii Dortmund we wszystkich rozgrywkach. Jednak uporczywy problem z kolanem uniemożliwił mu osiągnięcie najlepszego poziomu i nie jest pewien, jak długo jego ciało wytrzyma wymagania współczesnej gry. Obrońca został zapytany, czy myśli o zakończeniu kariery.

– Oczywiście, ale zdecyduję o tym spontanicznie. Niestety ubiegły rok nie był wcale dobry pod względem zdrowotnym. Między innymi historia kolana pokazała mi już, że wraz z wiekiem może być coraz trudniej – dodał Niemiec.

Hummels całą karierę spędził w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund. Jego obecna przygoda z BVB rozpoczęła się w lipcu 2019 roku i najprawdopodobniej dobiegnie końca latem przyszłego roku. Obrońca rozegrał łącznie 385 spotkań w Bundeslidze, w których 29 razy wpisywał się na listę strzelców.

