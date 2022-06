PressFocus Na zdjęciu: Arsene Wenger

Za nami kongres Międzynarodowej Rady Piłkarskiej (IFAB). Zatwierdzono do fazy testów pół-automatyczny system wykrywania spalonych, a także przedłużono prawo do wykonania pięciu zmian podczas meczu. Dyskutowano też nad możliwością wprowadzenia rzutów z autu wykonywanych poprzez kopnięcie piłki nogą.

Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB) ustala zasady obowiązujące w piłce nożnej

W poniedziałek rada miała swój kongres. Zatwierdzono w niej wykonywanie pięciu zmian podczas spotkań. Wprowadzono też do fazy testów pół-automatyczny system wykrywania spalonych

Najwięcej kontrowersji budzi jednak pomysł Arsene’a Wengera. Chciałby on, by rzuty z autu były wykonywane podobnie do rzutu wolnego, czyli poprzez kopnięcie

“Rzut z autu w ostatnich minutach powinien dawać przewagę, a tak nie jest”

Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB) odpowiada za reguły panujące w świecie piłki nożnej. W poniedziałek owa rada miała swój kongres. Zatwierdzono w nim kilka drobnych zmian. Między innymi zatwierdzono, że pomysł powstały w trakcie pandemii – możliwość dokonania przez trenera pięciu zmian w trakcie spotkania – pozostanie na stałe. Ponadto potwierdzono, iż pół-automatyczny system wykrywania spalonych wszedł w fazę testów. Ta technologia opiera się na automatycznym wykrywaniu piłki. To, w efekcie, ma pozwolić zidentyfikować spalonego w kilka sekund, co przyspieszy pracę arbitrów. Testy rozpoczną się już podczas nadchodzącego mundialu.

Poddano też pod dyskusję jeden z pomysłów Arsene’a Wengera. Legendarny trener Arsenalu już w 2020 roku zwracał na niego uwagę.

– Pięć minut przed końcem meczu wyrzut z autu powinien dać przewagę. W takich sytuacjach masz jednak do czynienia z dziesięcioma przeciwnikami grającymi w polu, podczas gdy twoich piłkarzy jest zaledwie dziewięciu. W ośmiu na dziesięć takich przypadków tracisz piłkę po wykonaniu rzutu – mówił wówczas Wenger w rozmowie z L’Equipe. Dlatego też rozwiązaniem miałoby być wykonywanie autów nogą. – Celem jest sprawienie, by gra była szybsza i bardziej widowiskowa – dodawał. Na konferencji również zajął głos w tej sprawie.

– Auty i rzuty wolne tracą najwięcej boiskowego czasu. Chcemy, by gra była płynniejsza i przyjemniejsza do oglądania. Może gdybyśmy wprowadzili rzuty z autu wykonywane nogą, w limicie do pięciu sekund, byłoby to dobrym rozwiązaniem – powiedział Francuz.

Gianni Infantino uspokoił jednak fanów obecnej metody. Przyznał, że temat jest “na stole”, ale nie planuje na razie testować go w praktyce. “Tylko po przyjrzeniu się im będziemy mogli stwierdzić, czy te sugestie mogą pomóc grze” – wyznał ostrożnie przewodniczący FIFA.

