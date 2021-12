Pressfocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak może nie pojechać na Mistrzostwa Świata 2022. Powodem jest skarga, którą na Polaka chcą złożyć Katarczycy po turnieju Arab Cup.

Nie milkną echa po turnieju Arab Cup

Katarczycy zarzucają Szymonowi Marciniakowi nieuczciwe sędziowanie meczu z Algierią

Na Polaka może zostać wniesiona oficjalna skarga

Marciniak ominie kolejny międzynarodowy turniej?

Szymon Marciniak to postać doskonale znana w świecie futbolu. Polak od wielu lat jest bowiem międzynarodowym arbitrem. Sędzia z Płocka był rozjemcą bardzo prestiżowych spotkań. Sędziował między innymi Superpuchar Europy (2018) między Realem i Atletico Madryt. Jako arbiter główny pracował także na Euro 2016 i mistrzostwach świata w 2018 roku.

Z powodu kłopotów zdrowotnych, Marciniak nie sędziował na tegorocznym Euro. Wszystko jest już jednak dobrze i Polak jest kandydatem do bycia arbitrem na przyszłorocznym mundialu w Katarze. 40-latek jakiś czas temu poleciał do tego kraju, aby prowadzić Arab Cup.

15 grudnia Marciniak był rozjemcą półfinałowego meczu Katar kontra Algieria. To właśnie ona wygrywała 1:0 po golu strzelonym w 59. minucie. Aktualny triumfator Pucharu Narodów Afryki nie utrzymał jednak korzystnego wyniku. Katarczycy do remisu doprowadzili w 97. minucie, gdyż Polak doliczył dziewięć minut do podstawowego czasu gry.

Bramka na 1:1 została uznana po konsultacji z wozem VAR. Z tego powodu spotkanie jeszcze bardziej się przedłużyło, a Marciniak doliczył kolejne dziesięć minut. Łącznie uzbierało się ich aż 19. Katarczycy mają o to ogromne pretensje do Polaka, ponieważ ostatecznie przegrali 1:2 po golu z rzutu karnego, który padł w 107. minucie.

Portal prsport.net informuje, że Marciniak może mieć spore kłopoty. Katarczycy chcą bowiem wznieść skargę na Polaka za znaczne przedłużenie spotkania półfinałowego oraz to, że 40-latek nie powtórzył rzutu karnego, gdy Algierczycy wbiegli w pole karne. Oskarżenie Marciniaka o nieuczciwe sędziowanie może oznaczać dla niego brak znalezienia się w gronie arbitrów wyznaczonych do sędziowania spotkań podczas przyszłorocznego mundialu, który zorganizuje właśnie Katar.

