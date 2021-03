Reprezentacja Francji pokonała na wyjeździe Kazachstan (2:0). Pierwszego od niemal trzech lat gola w kadrze zanotował Ousmane Dembele.

Francja z pierwszym zwycięstwem w eliminacjach

Po wpadce w spotkaniu z Ukrainą, Francuzi byli zobligowani do zwycięstwa w starciu z Kazachstanem. Nie zmieniał tego fakt, że Dider Deschamps postawił na wielu zawodników rezerwowych. Spotkanie na ławce rozpoczęli, między innymi, tacy gracze, jak Kingsley Coman, Kylian Mbappe czy Raphael Varane. Les Bleus mieli jednak spory problem ze sforsowaniem kazachskiej defensywy. Gdy już im się to jednak udało, wyszli na prowadzenie. W 19. minucie Paul Pogba dobrze uruchomił Anthony Martial, a ten oddał piłkę Ousmane Dembele. Zawodnik Barcelony spokojnie przyjął i huknął nie do obrony. Gospodarze starali się wysoko naciskać mistrzów świata, ale jeszcze przed zmianą stron stracili drugą bramkę. W 43. minucie Antoine Griezmann znalazł na skrzydle Thomasa Lemara. Gracz Atletico lobem kierował piłkę do siatki, ale zdołał wybić ją Sergiej Maliy. Chwilę później Kazach nie był już jednak bohaterem, bo po rzucie rożnym w kuriozalnym stylu zanotował trafienie samobójcze, mimo że Paul Pogba go niespecjalnie naciskał. Francuzi nie zachwycali, ale do przerwy niemal zamknęli mecz.

Po zmianie stron prezentowali się już znacznie lepiej, ale, jak na ironię, ani razu nie zdołali pokonać bramkarza gospodarzy. A okazji mieli sporo. Najlepszą z nich był rzut karny, którego wywalczył wprowadzony z ławki Kylian Mbappe. Zawodnik Paris Saint-Germain chciał sam wykonać wyrok, ale jego uderzenie świetnie obronił Aleksandr Mokin.

Les Bleus po wpadce z Ukrainą zanotowali komplet punktów w spotkaniu, o którym za kilka miesięcy nikt raczej nie będzie pamiętał. Mistrzowie świata mieli obowiązek, by w Kazachstanie sięgnąć po zwycięstwo i plan się powiódł. Na zakończenie marcowego zgrupowania zmierzą się w środę z Bośnią i Hercegowiną.