Probierz podjął decyzję przed Litwą. Wiadomo, kto stanie między słupkami

PressFocus Na zdjęciu: Michał Probierz

Media: Łukasz Skorupski podstawowym bramkarzem kadry

Reprezentacja Polski w poniedziałek rozpoczęła przygotowania do meczów eliminacji mistrzostw świata 2026 – z Litwą (21 marca, godz. 20:45) oraz Maltą (24 marca, godz. 20:45). Oba spotkania zostaną rozegrane na PGE Narodowym w Warszawie. Michał Probierz powołał na zgrupowanie czterech bramkarzy, a rywalizacja o miejsce między słupkami zapowiada się niezwykle ciekawie.

Selekcjoner Biało-Czerwonych podczas rywalizacji w Lidze Narodów wybierał między Łukaszem Skorupskim a Marcinem Bułką. Przypomnijmy, że w ostatnim meczu, w którym Polska przegrała ze Szkocją (1:2) w listopadzie, w bramce wystąpił Skorupski.

Wszystko wskazuje na to, że bramkarz występujący na co dzień we włoskiej Bologni utrzyma miejsce między słupkami na początku eliminacji do mistrzostw świata. Według Adama Sławińskiego z “Kanału Sportowego”, 33-latek wystąpi w spotkaniach z Litwą oraz Maltą. Dotychczas Skorupski rozegrał 14 meczów w kadrze narodowej. Były zawodnik Górnika Zabrze rywalizował ze swoim klubem w Lidze Mistrzów, rozgrywając siedem spotkań. W meczu z Szachtarem Donieck (0:0) obronił rzut karny.