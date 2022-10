PressFocus Na zdjęciu: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain pokonało rezultatem 3:0 Ajaccio w wyjazdowym meczu w ramach 13. kolejki Ligue 1. Głównymi aktorami tego spotkania byli Kylian Mbappe oraz Leo Messi.

PSG nie zawiodło i wygrało z Ajaccio, ale nie zachwyciło

Pierwsza połowa tego starcia była bardzo szarpana

Pod koniec drugiej części gry błysnęli Mbappe i Messi

Zwycięstwo bez większego wysiłku

Ajaccio zaczęło odważnie to spotkanie i w pierwszej połowie stawiało się drużynie Christophe’a Galtiera. Murawa nie była w najlepszej kondycji, a piłkarze w związku z tym mieli problemy z utrzymaniem równowagi, co działało na korzyść gospodarzy. Najaktywniejszy wśród zawodników Ajaccio był ich najnowszy nabytek – Youcef Belaili. Konkretów ze strony tego zespołu jednak nie widzieliśmy, ale przynajmniej przez pewien czas PSG było wybite z rytmu. Po stronie gości swoje okazje mieli Fabian Ruiz, Leo Messi oraz Kylian Mbappe. To właśnie Francuzowi w 24. minucie udało się pokonać golkipera gospodarzy – Mbappe otrzymał świetne podanie od Messiego i uderzył w środek bramki, czym otworzył wynik. W 36. minucie Kylian miał kolejną szansę – Hakimi idealnie mu dograł i powinno być już 2:0, lecz 23-latek tym razem spudłował. Do przerwy mieliśmy rezultat 1:0 dla gości.

CUDOWNA AKCJA PSG! 😍 ALEŻ POKLEPALI! 👏 ⚽️



Co za podanie Kyliana Mbappé! 🍪 Co za spokój Leo Messiego! 😳 Kapitalnie to zrobili! 👇#modanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/l7WkdVjA5K — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 21, 2022

Na początku drugiej połowy gra była senna, ale ostatecznie Paris Saint-Germain zdołało przypieczętować zwycięstwo z niżej notowanym rywalem. Najpierw, w 48. minucie, przed szansą stanął Juan Bernat, lecz jego strzał obronił dobrze dysponowany dzisiaj Leroy. Ozdobą tego meczu była dwójkowa akcja Lionela Messiego z Kylianem Mbappe, której świadkami byliśmy w 78. minucie. Argentyńczyk podał do Francuza, ten odegrał mu piętą, a Messi pięknie wykończył tę fenomenalną wymianę. “Gwóźdź do trumny” cztery minuty później wbił jeszcze sam Mbappe, któremu znowu asystował były piłkarz Barcelony. Młody gwiazdor tym samym ustalił wynik piątkowego pojedynku na 3:0. PSG pewnie przewodzi w tabeli Ligue 1.