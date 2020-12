Władze PSG nie wytrzymały. Zaskakująca decyzja

Thomas Tuchel nie jest już szkoleniowcem Paris Saint-Germain. Jak informują niemieckie i francuskie media, 47-letni trener został zwolniony po środowym wygranym 4:0 meczu ze Strasbourgiem. Klub na razie nie wystosował w tej sprawie oficjalnego komunikatu.

Tuchelowi informację o decyzji władz klubu miał przekazać dyrektor sportowy PSG Leonardo. Ich relacje w ostatnim czasie nie były najlepsze. Teraz podjęta została decyzja o definitywnym rozstaniu.

PSG pod wodzą niemieckiego szkoleniowca dominowało w ostatnich sezonach na francuskich boiskach, zgarniając do swojej kolekcji kolejne trofea. Dobre występy w poprzednim sezonie klub z Parc des Princes okrasił awansem do finału Ligi Mistrzów, w którym musiał uznać wyższość Bayernu Monachium.

Od początku obecnego sezonu drużyna spisywała się ze zmiennym skutkiem, ale zdołała awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów z pierwszego miejsca grupie. Tegoroczną rywalizację w Ligue 1 zakończyła co prawda na trzecim miejscu w tabeli, ale z zaledwie jednym punktem straty do Olympique Lyon i Lille OSC. W ostatnim meczu pod wodzą Tuchela PSG efektownie 4:0 pokonało Strasbourg.

Tuchel trenerem Paris Saint-Gemrain był od lipca 2018 roku. Jego kontrakt miał obowiązywać do czerwca 2021 roku.

Jak informuje dziennikarz RMC Sport Mohamed Bouhafsi, głównym kandydatem na następcę Tuchela jest Maurcio Pochettino. Argentyńsyki szkoleniowiec pozostaje bez pracy od czas pożegnania się z Tottenhamem Hotspur.