Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Według L’Equipe, szykuje się niemała rewolucja we francuskiej ekstraklasie. Podobno od przyszłego sezonu specjalne organy Ligue 1 będą pilnować, aby kluby nie wydawały na pensje piłkarzy więcej niż 70% swoich dochodów. To przysporzy spore problemy najlepiej zarabiającym zawodnikom PSG.

Władze Ligue 1 wkrótce wprowadzą nowe limity płac dla klubów z ekstraklasy

Od sezonu 2022/23 każdy zespół nie będzie mógł wydać na pensje piłkarzy więcej niż 70% swoich dochodów

PSG znacznie przekracza te granicę, dlatego paryżan czekają niespodziewanie cięcia kosztów

Koniec dominacji PSG w Ligue 1?

Odkąd Katarczycy przejęli PSG, klub zalewany jest ogromną ilością pieniędzy. Dla obecnych właścicieli paryżan nie ma rzeczy niemożliwych. Dziś Mauricio Pochettino ma w kadrze Messiego czy Neymara, którzy inkasują potężne tygodniówki. Do tego również Kylian Mbappe zarabia krocie, a całkiem niedawno był przecież kuszony kosmiczną kasą, dzięki której stałby się najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie.

Wygląda jednak na to, że eldorado Paris Saint-Germain dobiega końca. Wszystko przez nadchodzące zmiany w strukturach płac zawodników Ligue 1. Jak przekazali dziennikarze L’Equipe, wkrótce dojdzie do rewolucji we francuskim futbolu. Otóż, od letniego okienka każdy zespół będzie monitorowany przez organy finansowe, po to by nie wydawać na pensje piłkarzy więcej niż 70% swoich dochodów.

Co ciekawe, obecnie PSG znacznie przekracza te granicę. Dziś zarząd z Parku Książąt wydaje aż 91% zysków na zarobki własnych graczy. Jeżeli ten przepis zostanie wprowadzony do regulaminu rozgrywek, szykują się grube cięcia kosztów, szczególnie w zarobkach największych gwiazd.

L’Equipe przekazało jeszcze, że na 20 najlepiej zarabiających graczy we Francji, 18 z nich reprezentuje barwy Paris Saint-Germain. Najwięcej z całej stawki otrzymuje Neymar, bo aż 3,5 mln euro miesięcznie.

Pomimo tego, władze Ligue 1 spróbują wprowadzić coś jeszcze. Chodzi o to, aby żaden klub nie miał większego długu niż jego kapitał zakładowy. Wówczas Paryżanie dość mocno odczuliby nowe zasady, bo do tej pory regularnie zwiększają kapitał przez transfery pieniężne za pośrednictwem spółki Qatar Sports Investments.

Tak rygorystyczne korki wynikają z wymknięcia się siły finansowej PSG spod kontroli. Istnieje obawa, że ekipa z nad Sekwany niszczy integralność Ligue 1, dlatego należy uczynić rozgrywki bardziej wyrównanymi.

Czytaj więcej: Traktat o rozdrapywaniu ran | Dwugłos Tetryków