fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

PSG w świetnym stylu zaczęło nowy sezon Ligue 1, pokonując przekonująco Clermont Foot (5:0). Udane zawody zaliczył Lionel Messi, notując dwa trafienia i asystę. Po zakończeniu spotkania kilka słów na jego temat wyraził opiekun mistrza Francji.

PSG w trakcie kampanii 2022/2023 imponuje skutecznością

W dwóch oficjalnych spotkaniach nowego sezonu mistrz Ligue 1 zdobył dziewięć bramek

Christophe Galtier podzielił się swoimi wrażeniami na temat Lionela Messiego

Messi ma zaliczyć TOP sezon we Francji

PSG na starcie nowej kampanii wydaje się bardzo mocne. Ekipa Christophe’a Galtiera najpierw w spotkaniu o superpuchar Francji rozbiła FC Nantes (4:0). Tymczasem w sobotni wieczór paryżanie zmiażdżyli Clermont Foot (5:0), pokazując, że w trakcie okresu przygotowawczego ekipa z Paryża ciężko pracował. Na temat występu Lionela Messiego w spotkaniu pierwszej kolejki ligi francuskiej wypowiedział się opiekun teamu z Parc des Princes.

– Czy jestem zaskoczony jego golem? Nie. Messi od 17 lat gra na bardzo wysokim poziomie. Ostatni sezon był dla niego trudny, do wszystkiego się przyzwyczaił. Niemniej w każdym poprzednim sezonie miał co najmniej 30 bramek – powiedział Galtier cytowany przez L’Equipe.

– Teraz przeszedł pełny okres przygotowawczy, dostosował swoje życie osobiste, przystosował się do klubu, przyzwyczaił do drużyny i partnerów. Teraz nie ma powodu, by nie miał wspaniałego sezonu – kontynuował trener PSG.

– Gdy zagra w ataku z Kylianem Mbappe, to jego moc ofensywna jeszcze wzrośnie – zakończył Francuz.

Mistrz świata z 2018 roku nie zagrał w sobotnim boju. Mbappe był wyłączony z gry z powodu kontuzji.

