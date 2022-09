Pressfocus Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Nasser Al-Khelaifi zabrał głos w sprawie Superligi, której jest przeciwnikiem. Prezes PSG zdradził też co jego zdaniem stanowi największe zagrożenie w futbolu.

Prezes PSG ponownie krytycznie wypowiedział się o Superlidze

Zdaniem katarskiego działacza, należy pamiętać o średnich i małych klubach

Szef paryżan przyznał też, co może zniszczyć futbol

Prezes PSG apeluje o szacunek dla mniejszych klubów

Nasser Al-Khelaifi, katarski działacz PSG, nie należy do osób, których postawa jego godna naśladowania. Zachowanie prezesa paryżan często pozostawia wiele do życzenia. Na przykład po ostatnim dwumeczu z Realem Madryt awanturował się na stadionie i wygłaszał nieprzychylne komentarze. Katarczykowi od dłuższego czasu jest nie po drodze z Królewskimi, którzy byli jednym z założycieli Superligi, krytykowanej przez szefa PSG.

– Ty nazywasz to Superligą, ja nazywam to „nie-superligą”. Trzeba rozwijać cały futbol, ale przy szacunku dla wszystkich klubów: małych, średnich i wielkich. Wydaje się, że niektóre kluby nie chcą, żeby średnie kluby stały się większe. Te kluby boją się rywalizacji. Dzisiaj małe i średnie kluby mogą marzyć o wejściu do Ligi Mistrzów. Nie rodzisz się wielkim klubem, ale możesz się nim starać. Wielkie kluby to nie jest zamknięta grupa – powiedział Al-Khelaifi, wskazując później największe zagrożenie w futbolu.

– Inne kluby mają 1,8 miliarda euro długu. To nic zdrowego. To jest prawdziwe zagrożenie dla futbolu. Człowiek jest 4-5 lat prezesem, zostawia dług i to katastrofa dla kolejnego prezesa. Tak to wygląda cykl po cyklu. Powinniśmy na to spojrzeć i się tym zająć, bo to jest rzecz, która może zniszczyć futbol. Potrzebujemy zasad, by chronić kluby od długów i katastrof – zaapelował prezes PSG

Czytaj także: Mbappe otwarcie o relacjach z Neymarem. “Mam dużo szacunku do niego”