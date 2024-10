Tiago Santos zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, co oznacza bardzo długą pauzę w grze. W ostatnim czasie prawy obrońca był łączony z przeprowadzką do Barcelony.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tiago Santos

Tiago Santos zerwał więzadło krzyżowe w kolanie

Lille wystosowało oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia Tiago Santosa. Prawy obrońca we wtorek, 15 października nabawił się poważnej kontuzji podczas sesji treningowej. Wyniki badań niestety potwierdziły najczarniejszy scenariusz, czyli zerwanie więzadła krzyżowego w kolanie. To oznacza, że 22-latek nie wybiegnie już na boisko w tym sezonie, a jego powrót do gry jest przewidywany dopiero na początek kampanii 2025/2026.

Ce mardi 15 octobre, notre défenseur latéral Tiago Santos a été victime d'une blessure au genou gauche, survenue au cours de la séance d'entraînement.



D'après les examens réalisés, le joueur souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, laquelle nécessitera une… pic.twitter.com/yb25SMHVHN — LOSC (@losclive) October 16, 2024

Tym samym młodzieżowy reprezentant Portugalii na pewno nie zmieni klubu już w styczniowym okienku transferowym. Przypomnijmy, że chrapkę na zakontraktowanie bocznego defensora miała m.in. FC Barcelona, która ostatecznie obejdzie się smakiem. Temat przeprowadzki zdolnego piłkarza może jednak wrócić następnego lata.

Warto dodać, że Tiago Santos pokazał się szerszej publiczności w meczu 2. kolejki Ligi Mistrzów, gdy Lille podejmowało na własnym stadionie Real Madryt. Drużyna Mastifów sensacyjnie wygrała 1:0, a portugalski obrońca był jednym z najlepszych zawodników na boisku, zatrzymując na swojej flance słynnego skrzydłowego, Viniciusa Juniora.

Urodzony w Lizbonie piłkarz z powodzeniem występuje w barwach francuskiej ekipy od lipca 2023 roku, kiedy trafił na Stade Pierre-Mauroy za 6,5 miliona euro z rodzimego klubu, Estoril Praia. Wahadłowy pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w macierzystym Sportingu Lizbona. Portal “Transfermarkt” wycenia Tiago Santosa na 15 milionów euro.