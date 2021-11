PressFocus Na zdjęciu: Megan Rapinoe

Romain Molina odpalił w nocy z czwartku na piątek prawdziwą bombę. Francuski dziennikarz na swoim Twitterze poruszył wiele wątków, w tym dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci, które wyrosły później na zawodników Premier League i Ligue 1.

Romain Molina w nocy z czwartku na piątek opublikował na swoim Twitterze szokujące informacje

Dotyczą one, między innymi, wykorzystywania seksualnego dzieci w szkółkach piłkarskich

“Obecni zawodnicy Premier League i Ligue 1 byli w młodości wielokrotnie gwałceni”

Romain Molina w czwartek w nocy zorganizował rozmowę w pokoju na Twitterze. Francuski dziennikarz zapowiadał szokujące doniesienia i z pewnością dotrzymał słowa. 30-latek współpracujący z największymi światowymi redakcjami opublikował informacje, którą mrożą krew w żyłach.

– Gracze poziomu międzynarodowego, występujący na co dzień w Premier League czy Ligue 1 byli wielokrotnie gwałceni w młodości. Część z nich doznała urazów i chorób odbytu, przez co musieli leczyć się w specjalistycznych klinikach. Łącznie znęcano się na ponad 400 zawodnikach. Odpowiedzialny za to trener zachował pierwsze licencje swoich ofiar – rozpoczął Molina. Nie był to jednak bynajmniej koniec wypowiedzi. Poniżej najważniejsze kwestie poruszone przez 30-latka.

– Elye Wahi nie został zwolniony z Caen za uderzenie przełożonego. Pod groźbą napaści fizycznej zaprowadził kolegów do łazienki, gdzie kazał im się rozebrać i masturbować na jego oczach.

– Międzynarodowego trenera przyłapano na zgwałceniu dwóch trzynastoletnich dziewczynek. Jego pracodawca, medialny gigant, zwolnił go po cichu w 2017 roku. Ta sprawa jest szczególnie trapiąca nas – Francuzów. W ukrywaniu tej zbrodni uczestniczyła popularna, lubiana osoba.

– Megan Rapinoe interesuje bardziej pobieranie pieniędzy niż wstawianie się za wykorzystywanymi dziewczynkami.

– Część międzypaństwowych meczów w Azji jest ustawianych, przez co zawodnicy odmawiają dołączania do swoich drużyn.

– Ligi w większości państw Azji Południowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej są ustawiane. W Irlandii, Malcie i Gibraltarze ten proceder również jest obecny.

– Były reprezentant Francji był zaangażowany w przemyt narkotyków i/lub innych produktów w innym kraju. Prezes klubu, dla którego grał, uratował mu skórę.

Ponadto Molina ujawnił, że pojawiło się zgłoszenie w kierunku Ferlanda Mendy’ego. Gracz Realu Madryt pod wpływem alkoholu dopuścił się napaści seksualnej na dwóch kobietach w 2018 roku. Francuz pokazał obu kobietom członka, a potem kilkukrotnie uderzył jedną z nich. W zgłoszeniu przedstawionym przez Molinę nie pada nazwisko Mendy’ego, ale dziennikarz przekonuje, że chodzi właśnie o zawodnika Realu Madryt, który niedawno apelował, by nie łączyć go z Benjaminem Mendym, przebywającym w areszcie po oskarżeniu o gwałt.

Na koniec Molina zapowiedział, że to nie koniec publikowania przez niego szokujących informacji.