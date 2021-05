Olympique Marsylia skomplikował swoją sytuację w walce o występy w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. W niedzielnym meczu 36. kolejki Ligue 1 drużyna Arkadiusza Milika przegrała 0:1 na wyjeździe z AS Saint-Etienne.

Ligue 1. Marsylia walczy o puchary

Marsylia po pięciu kolejnych spotkaniach bez porażki miała nadzieję na potwierdzenie dobrej formy w niedzielne popołudnie. St. Etienne do meczu przystępowało natomiast podbudowane ostatnią wyjazdową wygraną 2:1 z Montpellier.

W pierwszej połowie lepsze wrażenie po sobie pozostawili gospodarze, którzy mieli inicjatywę i częściej gościli w okolicy pola karnego rywali. Swoją przewagę udokumentowali objęciem prowadzenia tuż przed przerwą. Po dośrodkowaniu Wahbieg Khazriego z lewej strony boiska i fatalnym kiksie jednego z zawodników Marsylii piłka trafiła pod nogi Arnauda Nordina, który bez problemów pokonał bezradnego Steve’a Mandandę.

Druga odsłona niedzielnego pojedynku to przede wszystkim starania Marsylii o doprowadzenie do wyrównania. Goście mieli optyczną przewagę, ale niewiele z tego wynikało. Arkadiusz Milik i jego koledzy nie potrafili znaleźć sposobu na defensywę rywali. Piłkarze St. Etienne skutecznie bronili dostępu do własnej bramki i wyczekiwali na okazje do kontrataków. Ostatecznie jednak wynik 1:0 utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego.

Po tym spotkaniu Marsylia zajmuje piąte miejsce w tabeli, ale ma tyle samo punktów co szóste RC Lens. Dwa punkty mniej na swoim koncie ma siódme Rennes, ale jednocześnie jeden mecz do rozegrania więcej.