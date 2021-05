W Ligue 1 FC Nantes wygrało na swoim terenie z Girondins Bordeaux 3:0 (1:0). Dla Kanarków to już trzeci triumf z kolei. Sytuacja gospodarzy cały czas jest trudna (18. miejsce), ale piłkarze tej ekipy mają już tylko jedno oczko straty do bezpiecznej strefy. Gocie są na 15. lokacie (39 oczek) i też do końca będą walczyli o zachowanie ligowego bytu.

Sobotni mecz Ligue 1 rozpoczął się po myśli FC Nantes. Gospodarze objęli prowadzenie już w 19. minucie. Wtedy to Ludovic Blas precyzyjnie zacentrował z lewej strony pola karnego, a akcję strzałem z pierwszej piłki wykończył Kalifa Coulibaly.

Chwilę potem Kanarki mogły strzelić drugiego gola. W dobrej sytuacji znalazł się Randal Kolo, lecz zabrakło mu precyzji. W 38. minucie blisko byli zaś goście. Dogodnej okazji nie wykorzystał jednak Ui-jo Hwang, który został zatrzymany przez dobrze interweniującego Albana Lafonta.

Sześć minut po zmianie stron gospodarze podwyższyli. Z rzutu karnego nie pomylił się Imran Louza i FC Nantes było bardzo blisko zdobycia ważnego dla siebie kompletu oczek.

W 70. minucie było już definitywnie po zawodach. Świetną akcję przeprowadził Moses Simon, który wdarł się w pole karne i zagrał do Randala Kolo. Ten zaś strzelił z pierwszej piłki i pokonał golkipera Żyrondystów. Kwadrans później Benoit Costil mógł być pokonany po raz czwarty. Strzał Dennisa Appiaha odbił się jednak tylko od poprzeczki.

Więcej goli w spotkaniu na Stade de la Beaujoire nie padło i Kanarki pokonały Girondins Bordeaux 3:0. W następnej kolejce FC Nantes zagra na wyjeździe z Dijon FCO, a Żyrondyści podejmą u siebie RC Lens.