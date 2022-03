fot. PressFocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos w najbliższy weekend może zagrać po raz pierwszy od dwóch miesięcy. Informacje na temat możliwego powrotu do gry doświadczonego defensora przekazał Le Parisien.

Hiszpański obrońca w poniedziałek wziął udział w treningu z grupą w PSG

35-latek trafił do ekipy z Paryża w lipcu minionego roku, ale jak na razie rozegrał w niej tylko pięc spotkań

Sergio Ramos według informacji francuskich dziennikarzy wrócił w poniedziałek do treningów z drużyną. To może sugerować, że zawodnik może zostać włączony do kadry meczowej PSG na spotkanie w ramach Ligue 1 przeciwko Lorient. Mecz odbędzie się 3 kwietnia. Hiszpan był wyłączony z gry od 23 stycznia.

Sergio Ramos i Neymar to dwóch zawodników ekipy z Parc des Princes, którzy nie ukrywa swojego niezadowolenia z powodu zachowania paryskich kibiców na trybunach w trakcie spotkania przeciwko Bordeuax w ramach 28. kolejki ligi francuskiej. Sympatycy lidera rozgrywek wygwizdali piłkarzy.

Sergio Ramos trafił do PSG w trakcie ostatniego letniego okna transferowego. Hiszpan do PSG dołączył na zasadzie wolnego transferu. Zawodnik związał się ze stołecznym klubem kontraktem do końca czerwca 2023 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi osiem milionów euro.

PSG plasuje się obecnie na pierwszej pozycji w tabeli Ligue 1, legitymując się dorobkiem 65 punktów na koncie. Wiceliderem rozgrywek jest natomiast Olympique Marsylia, mający na swoim koncie 53 oczka.

