Neymar nie będzie mógł pomóc Paris Saint-Germain w finałowym meczu Pucharu Francji z AS Monaco, który rozegrany zostanie w przyszłym tygodniu. Powodem jest żółta kartka, którą otrzymał w półfinałowym meczu z Montpellier. Brazylijczyk nie ukrywa rozgoryczenia tym faktem i skrytykował decyzję sędziego.

Neymar nie zagra w finale Pucharu Francji

Brazylijczyk podczas półfinałowego spotkania z Montpellier pojawił się na murawie dopiero w 86. minucie. Kilka chwil później został ukarany przeze arbitra żółtą kartką, która eliminuje go z występu w finałowym spotkaniu, które zaplanowane zostało na 19 maja.

“Gram pięć minut, popełniam faul, a on daje mi żółtą kartkę, nawet się nad tym nie zastanawiając” – napisał Neymar na swoim instagramowym koncie. “Dziękuje za zawieszenie mnie na finał. Uważam, że było osobiste”.

Absencja Neymara to ogromne osłabienie dla PSG, które w ostatnich latach dominowało we francuskiej piłce, a obecny sezon może zakończyć bez ważnego trofeum. Podopieczni Mauricio Pochettino pożegnali się już z rozgrywkami Ligi Mistrzów, a na dwie kolejki przed zakończeniem ligowego sezonu zajmują drugie miejsce z trzema punktami straty do prowadzącego Lille.

AS Monaco Paris Saint-Germain 4.00 3.60 1.87 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 15. maja 2021 13:21 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin