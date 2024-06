DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Will Still

Francja: RC Lens sięga po młodego szkoleniowca

Z gry Football Manager do świata profesjonalnego futbolu – kto nie marzył o takim scenariuszu? Udało się to nowemu trenerowi RC Lens. Will Still właśnie został zaprezentowany jako ekipy ze Stade Félix-Bollaert. Zaledwie 31-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku, co potwierdziły władze Les Artésiens w oficjalnym komunikacie.

Will Still w swoim CV ma pracę w takich klubach jak Lierse SK, Beerschot VA, Standard Liège i Stade Reims. Francja okazała się jego futbolową ojczyzną. To właśnie na Stade Auguste Delaune miał okazję rozpocząć swoją przygodę w roli pierwszego szkoleniowca. Podczas jego rządów zespół Rémois zaliczył serię… 17 meczów bez porażki w Ligue 1. Sezon 22/23 Reims zakończyło na 11. lokacie, a już rok później finiszowało na 9. pozycji.

Belg rozstał się z ekipą z Szampanii na początku maja. Teraz trafił do klubu o większym potencjale. RC Lens w minionym sezonie rywalizowało w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Po zajęciu 3. miejsca w grupie B (za Arsenaleem i PSV) wylądowało w 1/16 finału Ligi Europy i w tej fazie musiało uznać wyższość Freiburga.

Tacticien talentueux et fédérateur, Will Still s'est engagé avec le Racing Club de Lens. Le nouvel entraîneur sang et or a paraphé jusqu'en 2027. ✍️



Bienvenue dans l'Artois et la fournaise de Bollaert-Delelis, coach ! 🌋#Still2027 — Racing Club de Lens (@RCLens) June 10, 2024

Zawodnikami RC Lens są Przemysław Frankowski i Adam Buksa, który wraca do klubu po wypożyczeniu do Antalyasporu.