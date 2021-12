Pressfocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

W niedzielę nastąpił długo oczekiwany debiut Sergio Ramosa w barwach PSG. Hiszpański obrońca jednak nieprędko ponownie pojawi się w składzie wicemistrzów Francji.

Sergio Ramos nie zagra w środowym meczu 16. kolejki Ligue 1 z OGC Nice

Zdaniem Mauricio Pochettino hiszpański obrońca nie jest jeszcze gotów do regularnych występów

Jego przerwa w grze była zbyt długo – wyjaśnił na przedmeczowej konferencji prasowej

Ramos bardziej zmęczony niż zwykle

Na ten występ czekali kibice nie tylko nad Sekwaną. 28 listopada Sergio Ramos po raz pierwszy od 16 lat, zagrał w barwach innej drużyny klubowej, aniżeli Real Madryt. 180-krotny reprezentant Hiszpanii zadebiutował w końcu w drużynie Paris Saint-Germain. Wcześniej, z powodu problemów z łydką, zmuszony był opuścić aż 20 meczów wicemistrzów Francji. Cierpliwość kibiców i niektórych działaczy powoli się kończyła, bo choć Ramos nic nie kosztował, to jednak należy do najlepiej zarabiających piłkarzy w Paryżu (ok. 6 mln euro za sezon). Tymczasem przez pierwsze trzy miesiące, w stolicy Francji nie było z niego absolutnie żadnego pożytku. Na początku listopada pojawiły się nawet plotki, że Ramos zimą może opuścić Parc des Princes. Co prawda od razu zostały zdementowane, zarówno przez dyrektora sportowego PSG, Leonardo, jak i otoczenie samego piłkarza, ale niesmak pozostał. Zwłaszcza, że prognozy lekarzy zakładały, że mistrz Europy i świata do dyspozycji Mauricio Pochettino będzie już po październikowej przerwie na mecze reprezentacji.

W niedzielę jednak w końcu doszło do długo oczekiwanego debiutu. Ramos pojawił się w pierwszym składzie czerwono-niebieskich, a ci pokonali AS Saint-Etienne 3:1. 35-latek, który na środku obrony występował w parze z Marquinhosem, spisał się bardzo dobrze i nie było po nim widać wielomiesięcznej przerwy (ostatni raz na murawie pojawił się bowiem 5 maja w rewanżowym meczu 1/2 finału Ligi Mistrzów z Chelsea FC). Pochettino pochwalił grę Ramosa, ale mimo to, zdecydował się nie włączać go do kadry PSG na kolejne ligowe starcie, tym razem z OGC Nice.

– Ramos był bardzo szczęśliwy, że wreszcie mógł zagrać. Ostatnie 15 minut było dla niego jednak bardzo trudne. Jest bardziej zmęczony niż zwykle, miał długą przerwę w grze – wyjaśnił swoją decyzję argentyński szkoleniowiec.

