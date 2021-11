Pressfocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Leo Messi jest faworytem do zdobycia Złotej Piłki magazynu “France Football”. Przekonany o tym jest jego klubowy kolega Sergio Ramos.

W poniedziałek poznany zwycięzcę plebiscytu “France Football”

Faworytem do jej zdobycia jest Lionel Messi

Swojego klubowego kolegę wspiera Sergio Ramos

Puchar Króla i triumf w Copa America

Leo Messi jest głównym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki w plebiscycie magazynu “France Football”. W 2021 Argentyńczyk wygrał Puchar Króla z FC Barcelona oraz Copa America z drużyną Albicelestes. Od jesieni występuje w Paris Saint-Germain, gdzie jednak do tej pory błyszczał od święta. W barwach wicemistrzów Francji, we wszystkich rozgrywkach Messi rozegrał 11 meczów i strzelił cztery gole.

Mimo to, jego klubowy kolega Sergio Ramos, nie ma wątpliwości, że to właśnie jemu należy się Złota Piłka za 2021 rok.

Gra z Messim to przywilej

– Mam nadzieję, że wygra. Zamierzam bronić kolegów z mojego zespołu, dlatego życzę mu szczęścia – powiedział hiszpański obrońca w rozmowie z ESPN.

– Jest w naprawdę dobrej formie i widać, że na boisku zawsze robi różnicę. Jest wyjątkowym piłkarzem i to prawdziwy przywilej grać z nim w jednym zespole – dodał.

Przeczytaj również: W oczekiwaniu na Złotą Piłkę. Lewandowski przed Messim w innym plebiscycie