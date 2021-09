Paris Saint-Germain wciąż stara się przekonać Kyliana Mbappe do przedłużenia kontraktu. Nowe informacje w sprawie piłkarza przekazała hiszpańska Marca. Zdaniem nowych doniesień przedstawiciele francuskiego wprowadzają nową strategię, mającą na celu zatrzymanie mistrza świata z 2018 roku w ekipie ze stolicy Francji.

Paris Saint-Germain wciąż pracuje nad nową umową dla Kyliana Mbappe

Czas nie jest sprzymieżeńcem sterników ekipy z Parc des Prices

Marca ujawniła wieści na temat nowej koncepcji na zatrzymanie 22-latka w klubie

PSG zdecydowanie nie chce rozstania z Mbappe

Paris Saint-Germain już w trakcie ostatniego okienka transferowego było blisko rozstania z piłkarzem. Real Madryt według medialnych informacji miał złożyć dwie oferty w sprawie Mbappe. Żadna nie znalazła jednak uznania w oczach sterników wicemistrzów Ligue 1.

Aktualny kontrakt reprezentanta Francji z PSG obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. To oznacza, że jeśli w najbliższym czasie nic się nie zmieni w sprawie sytuacji kontraktowej zawodnika, to już od stycznia Mbappe będzie mógł prowadzić rozmowy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.

Marca twierdzi jednak, że wkrótce zawodnik otrzyma kolejną propozycję od działaczy francuskiej ekipy w sprawie nowej umowy. Podobno ma być znacznie atrakcyjniejsza od poprzednich. Ciekawe jest też to, że decydenci PSG chcą się też skupić na aspektach poza sportowych, angażując się w akcje charytatywne, w których udział bierze Mbappe.

Działacze klubu z Paryża chcą też skupić swoją uwagę na rodzicach zawodnika, chcąc wpłynąć na nich, aby przekonali piłkarza do podpisania nowego kontraktu. Mbappe jak dotąd rozegrał w PSG łącznie 175 spotkaniach, zdobywając w nich 135 bramek.

Czytaj więcej: Real Madryt nie wydał kroci na Mbappe. Jak zainwestuje oszczędności?