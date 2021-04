Kylian Mabppe to bez wątpienia jeden z najmocniejszych punktów Paris Saint-Germain. Mistrz świata z 2018 roku ma kontrakt ważny z klubem ze stolicy Francji do końca czerwca 2022 roku. Chociaż ekipa z Ligue 1 chciałby zatrzymać zawodnika, to zawodnik wciąż nie otrzymał żadnej oferty od klubu w tej sprawie.

Fundamentalna postać mistrzów Francji

Kylian Mbappe w ostatnim czasie łączony jest bez przerwy z różnymi klubami. W kontekście przyszłości reprezentanta Francji wymieniało się już takie ekipy jak Barcelona, Real Madryt, czy Liverpool. Piłkarz zabrał natomiast głos w sprawie ewentualnej nowej umowy po wygranym 1:0 starciu Trójkolorowych z Bośnią i Hercegowiną.

– Gdyby coś się rozwinęło w sprawie mojej umowy, to dałbym o tym znać. Nic jednak w tej kwestii nie uległo zmianie – przekonywał Mbappe w rozmowie przed kamerą RTL.

Piłkarz PSG odniósł się również do krytyki ze strony mediów. – Nie będę ukrywał, że to jest już męczące. Każdy chce dawać z siebie wszystko w drużynie narodowej – stwierdził zawodnik.

22-latek wart krocie

Mbappe jest obecnie drugim najdroższym piłkarzem w historii. Do PSG dołączył w 2017 roku z Monaco za 145 milionów euro plus 35 milionów euro w formie dodatkowych bonusów. Od momentu, gdy zawodnik trafił do ekipy z Parc des Princes jego wartość wzrosła. Wpływ na to miały trzy kolejne mistrzostwa Francji i dotarcie do finału Ligi Mistrzów. W międzyczasie Mbappe został też mistrzem świata z reprezentacją Francji.

Gdyby ostatecznie zawodnik nie zdecydował się na parafowanie nowej umowy, to już w styczniu będzie mógł rozmawiać z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami. Latem 2022 roku Mbappe mógłby zmienić klub na zasadzie wolnego transferu. Chociaż mało prawdopodobne jest, aby paryski klub do tego dopuścił.