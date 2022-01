PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG zwycięskie, Mbappe znów udowodnił klasę

Do spotkania 21. kolejki Ligue 1 Paris Saint-Germain podchodziło po dwóch kolejnych remisach. Mimo tego nie byli zanadto skoncentrowani. Początek meczu należał bowiem do Stade Brestois. Goście mieli dwie dogodne okazje, ale bez zarzutu interweniował Gianluigi Donnarumma. Paryżanie wyszli na prowadzenie dopiero po upływie pół godziny. Wówczas Georginio Wijnaldum odnalazł podaniem Kyliana Mbappe, a ten poprawił sobie piłkę i z linii szesnastego metra uderzył między nogami Brendana Chardonnet, a futbolówka po odbiciu od słupka wpadła do siatki.

Jeszcze przed przerwą PSG mogło podwoić swoje prowadzenie. Mauro Icardi głową pokonał golkipera rywali, ale przy okazji go sfaulował.

Po zmianie stron podopieczni Mauricio Pochettino znacznie lepiej kontrolowali przebieg spotkania. Mało tego, w 53. minucie ładnie rozegrali rzut wolny. Po dośrodkowaniu piłka trafiła do Nuno Mendesa. Portugalczyk z łatwością nawinął Ronaela Pierre’a-Gabriela i wrzucił w szesnastkę, gdzie już czekał Thilo Kehrer. Niemiec z pierwszej uderzył precyzyjnie, zdobywając drugą bramkę dla lidera Ligue 1.

Nie był to wielki mecz PSG, ale zawodnicy zaliczyli ważne przełamanie po dwóch kolejnych remisach. Dzięki temu triumfowi gracze Pochettino mają już jedenaście punktów przewagi nad drugą Niceą.