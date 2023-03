Pressfocus Na zdjęciu: PSG - Stade Rennais

PSG nie podołało presji w meczu Ligue 1

Paryżanie dali się pokonać Stade Rennais (0:2)

Porażka ta może spowodować, że znów otwarta będzie kwestia mistrzostwa Francji

PSG zatrzymane w Ligue 1

PSG w niedzielnym domowym meczu ze Stade Rennais, na przerwę powinno schodzić z korzystnym wynikiem. Paryżanie oddali kilka groźnych strzałów, po których nie padł jednak gol. Z bramki tuż przed przerwą cieszyli się goście, którym prowadzenie zapewnił duet Benjamin Bourigeaud – Karl Toko Ekambi. Pierwszy z nich zaliczył asystę, a drugi uderzył świetnie w lewy róg bramki.

Trzy minuty po zmianie stron, Stade Rennais zadało drugi cios. Arnaud Kalimuendo trafił do siatki z bliskiej odległości i PSG miało do odrobienia już dwie bramki. To się nie udało. Paryżanie zaprezentowali się gorzej, niż przed przerwą. Przegrali oni u siebie 0:2. Jeżeli Olympique Marsylia wygra dzisiejszy mecz, będzie miało siedem oczek mniej, niż prowadzące w tabeli PSG.