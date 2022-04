fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG jest według najnowszych doniesień mediów gotowe zaoferować Kylianowi Mbappe pensję w wysokości 25 milionów euro rocznie i to już po opodatkowaniu. Informacje na temat propozycji klubu z Ligue 1 dla mistrza świata z 2018 roku przekazał portal BBC.

Kylian Mbappe ma umowę ważną z PSG tylko do końca sezonu

BBC twierdzi, że francuski klub wciąż stara się przekonać 23-latka do nowego kontraktu

Giganci Ligue 1 są gotowi zaoferować piłkarzowi fortunę, aby go zatrzymać

PSG walczy o zatrzymanie Mbappe

PSG nie jest w stanie pogodzić się z myślą o odejściu Kyliana Mbappe. Gigant ligi francuskiej cały czas pracuje nad przekonaniem zawodnika do parafowania nowej umowy.

Nowe wieści na temat Mbappe przekazał serwis internetowy BBC, sugerujący, że klub z Paryża jest gotowy zaoferować reprezentantowi Francji krocie. Jednocześnie pomóc w przekonaniu Mbappe do podpisania nowego kontraktu ma Zinedine Zidane, mający zastąpić Mauricio Pochettino na stanowisku szkoleniowca paryżan.

23-letni piłkarz ma kontrakt ważny z PSG tylko do końca czerwca tego roku. Mbappe trafił do ekipy z Parc des Princes z AS Monaco w 2017 roku. Najpierw na wypożyczenie, a w 2018 roku już na zasadzie transferu definitywnego.

W tym sezonie Francuz wystąpił łącznie w 38 spotkaniach, w których zanotował 28 trafień i 20 asyst. Rynkowa wartość Mbappe wynosi 160 milionów euro. 54-krotny reprezentacji Francji jest według medialnych informacji głównym celem transferowym Realu Madryt na lato.

