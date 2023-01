PressFocus Na zdjęciu: Christophe Galtier

Paris Saint-Germain w tym roku przegrało już dwa spotkania ligowe. Christophe Galtier nie rozpoznaje swojej drużyny i nawołuje zawodników do poprawy swoich występów.

Paris Saint-Germain przegrało ostatnio dwa spotkania ligowe

Przewaga lidera nad drugim Lens spadła do trzech punktów

Christophe Galtier jest zaniepokojony postawą drużyny

“Musimy zastanowić się nad naszą organizacją i zdolnością do pressingu”

Paris Saint-Germain notuje ostatnio kiepskie wyniki. W nowym roku paryżanie przegrali już dwie kolejki ligowe. 1 stycznia przegrali z drugim w tabeli RC Lens (1:3), a ostatnio ulegli Stade Rennais (0:1). Przez to ich przewaga nad resztą stawki stopniała do zaledwie trzech punktów. Gra drużyny również pozostawia wiele do życzenia. Przed poniedziałkowym spotkaniem w Pucharze Francji Christophe Galtier nie ukrywał zaniepokojenia.

– Mundial się skończył – mówił trener jeszcze w poprzednią niedzielę, po wspomnianej porażce z Rennais.

– Przegraliśmy dwa spotkania od momentu wznowienia rozgrywek. To denerwujące. Próbuję znaleźć rozwiązania, rozmawiając z piłkarzami. Każdy musi odzyskać formę i wydajność, jaką prezentował przed mundialem. Musimy zastanowić się nad naszą organizacją, a także zdolnością do pressingu. Ostatnio nie notowaliśmy wielu sukcesów – wyznał Galtier przed spotkaniem z Pays de Cassel.

PSG spektakularnie prezentowało się w rundzie jesiennej. Gwiazdorski tercet gwarantował grad goli, co prowadziło do zwycięstw na wszystkich frontach. Galtier musi szybko naprawić sytuację zespołu. Do niezwykle trudnego starcia z Bayernem Monachium pozostał niespełna miesiąc.

