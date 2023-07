IMAGO / Andy Rowland Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Przyszłość Kyliana Mbappe wciąż nie jest jasna

Francuz zadeklarował wypełnienie kontraktu z PSG

Klub nie akceptuje tej decyzji

Jasne przepisy FIFA. Mbappe zrobi, co będzie chciał

Kylian Mbappe wrócił do treningów z PSG. Francuz nie ma zamiaru opuszczać klubu tego lata. Gwiazdor zapowiedział wypełnienie kontraktu, który obowiązuje do 2024 roku. Wówczas będzie mógł odejść za darmo. Właśnie ten fakt rozwściecza włodarzy Paryżan.

W związku z tym PSG chce sprzedać Mbappe już tego lata, aby nie zanotować potężnej straty finansowej. Jak się okazuje, wszystko zależy od samego zawodnika. Bronią go przepisy FIFA, które mówią jasno, że klub nie może wypchnąć piłkarza na siłę.

Mbappé wie, że może polegać na przepisach FIFA. Chronią one zawodnika przed ewentualną presją ze strony pracodawcy, by wymusić na nim odejście. Jeśli PSG posunie się za daleko, to gwiazdor może sam rozwiązać kontrakt z winy klubu, co stanowiłoby dla Paryżan jeszcze większą katastrofę.