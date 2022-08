PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Najważniejszym sobotnim spotkaniem w Ligue 1 był mecz pomiędzy Paris Saint-Germain a Montpellier. Gospodarze wygrali ostatecznie 5:1, a dublet ustrzelił Neymar.

Paris Saint-Germain wygrało z Montpellier w ramach drugiej kolejki Ligue 1 (5:2)

Wynik trafieniem samobójczym otworzył Sacko, a później dublet ustrzelił Neymar. Gola honorowego dla gości zdobył Khazri, a w końcówce do siatki trafili też Mbappe, Renato Sanches i Tchato

Wcześniej Francuz zmarnował rzut karny

PSG z drugim kolejnym zwycięstwem, Neymar z dubletem i rehabilitacja Mbappe

Paris Saint-Germain od początku nie dało wytchnienia rywalom z Montpellier. Już w 12. minucie Jordan Ferri zagrał ręką we własnym polu karnym, a arbiter podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł Kylian Mbappe, ale wrogi bramkarz wyczuł jego intencje i obronił uderzenie. To nie zdeprymowało gospodarzy. W 39. minucie zaatakowali wysokim pressingiem, co zakończyło się dośrodkowaniem Mbappe i golem samobójczym Falaye’a Sacko. Jeszcze przed przerwą Malijczyk zanotował kolejne niefortunne zagranie. Tym razem on dotknął piłki ręką we własnej szesnastce. Do tego rzutu karnego podszedł Neymar i Brazylijczyk już się nie pomylił.

Po zmianie stron gwiazdor paryżan wciąż błyszczał. W 51. minucie wbiegł zza pleców rywala i głową podwyższył wynik. Trafienie honorowe dla Montpellier zanotował Wahbi Khazri, który dobił własny strzał, ale nie miało to wielkiego wpływu na PSG. Po chwili Mbappe dołożył własnego gola, sprytnie składając się do uderzenia po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. W 88. minucie trafienie w debiucie zanotował też Renato Sanches. Już w doliczonym czasie gry, jakby na otarcie łez wynik ustalił Enzo Tchato.

Paryżanie zaczynają nowy sezon w imponującym stylu. Nie tylko wysoko pokonali kolejnych rywali, ale zrobili to, często atakując wysokim pressingiem i grając zespołowo.