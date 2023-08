IMAGO / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Ousmane Dembele i Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain bezbramkowo zremisowało z Lorient

Na trybunach zasiedli Kylian Mbappe, Neymar, Marco Verratti czy Ousmane Dembele

Tym samym mistrzowie Francji rozpoczęli walkę o obronę tytułu Ligue 1 od falstartu

Remis PSG z Lorient – Mbappe czy Dembele na trybunach

Paris Saint-Germain już w sobotę rozpoczęło walkę o obronę tytułu mistrza Ligue 1. Przeciwnikiem paryżan było Lorient. Mecz ten nie wzbudzał jednak ostatecznie wielkich emocji – przynajmniej na boisku. Najistotniejsze wydawało się to, co Luis Enrique zrobił jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Wykluczył on z kadry meczowej Kyliana Mbappe i Marco Verrattiego, a Ousmane Dembele również znalazł się poza kadrą meczową.

Spotkanie nie obfitowało jednak w okazje bramkowe. Na samym początku drugiej połowy groźnie uderzał Goncalo Ramos, ale ostatecznie uderzenie było niecelne. Żaden z nowych nabytków paryżan nie zdołało odwrócić rezultatu spotkania. Nie dokonał tego Hugo Ekitike, który wszedł z ławki, podobnie jak nowi członkowie wyjściowego składu, jak Manuel Ugarte czy Goncalo Ramos.

Ostatecznie starcie zakończyło się bezbramkowym remisem. Tym samym mistrzowie Francji rozpoczęli sezon od falstartu, tracąc punkty. Być może wzmocnienie Ousmane’em Dembele lub powrotem Kylianem Mbappe sprawi, że rezultaty paryżan ulegną poprawieniu.