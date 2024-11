PSG ma szalony pomysł! Wielki trener zastąpi Enrique?

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Zidane wróci do pracy? Miałby zastąpić Enrique

Paris Saint-Germain na krajowym podwórku nie ma sobie równych, dlatego głównym zadaniem od lat jest triumf w Lidze Mistrzów. Kolejni trenerzy nie są w stanie mu podołać i rozczarowują społeczność z Parc des Princes. Paryżanie w poprzedniej edycji nie poradzili sobie z Borussią Dortmund, lecz Luis Enrique otrzymał kolejną szansę i wciąż prowadzi drużynę. Słaba postawa w ostatnich tygodniach może jednak przesądzić o jego zwolnieniu.

W pięciu meczach tej edycji PSG zdobyło zaledwie cztery punkty, a dwie ostatnie kolejki to porażki z Atletico Madryt i Bayernem Monachium. Na ten moment francuski gigant znajduje się poza strefą, która zapewnia awans do fazy pucharowej. To rezultat wręcz skandaliczny, więc Enrique nie może być pewny swojej przyszłości w klubie. Jego celem jest bezwzględny awans do 1/16 finału, gdyż w przeciwnym razie nie będzie kontynuował swojej pracy z drużyną.

Wymarzonym następcą Enrique jest w Paryżu Zinedine Zidane. Już kilkukrotnie w przeszłości podejmowano próbę przekonania byłego trenera Realu Madryt do podpisania kontraktu. Na próżno, gdyż ten nie podjął się wyzwania.

Na trenerskim bezrobociu Zidane pozostaje od 2021 roku. PSG liczy, że wreszcie uda się posadzić go na ławce. Byłby to przełomowy ruch dla całego projektu, gdyż Francuz doskonale wie, jak zdobywać Ligę Mistrzów. Prowadząc Real Madryt udało mu się to aż trzykrotnie.