fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain w środku tego tygodnia pokonało rzutem na taśmę Real Madryt (1:0) w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Z jednej strony sternicy klubu Ligue 1 mogą się cieszyć, że zespół jest nieco bliżej gry w ćwierćfinale elitarnych rozgrywek. Z drugiej rosną obawy związane z przyszłością Kyliane Mbappe.

Kylian Mbappe nie podjął jeszcze decyzji w sprawie swojej przyszłości

Faworytem do pozyskania zawodnika jest Real Madryt, ale PSG wciąż próbuje przekonać go do podpisania nowego kontraktu

Francuski klub oferuje 23-latkowi krocie, twierdzi The Independent. Podobno mowa o kwocie podstawowej wynoszącej grubo ponad 500 tysięcy funtów tygodniowo

PSG stara się przekonać Mbappe z coraz mniejszymi nadziejami na sukces

Paris Saint-Germain pokonało drużynę Carlo Ancelottiego dzięki geniuszowi Kyliana Mbappe. Mistrz świata z 2018 roku wziął w ostatniej akcji meczu z Realem Madryt ciężar gry na swoje barki, wykorzystując jednocześnie świetne podanie od Neymara. Paryżanie wygrali 1:0.

PSG wciąż jednak nie dało rady przekonać Mbappe do parafowania nowego kontraktu. Obecna umowa zawodnika z klubem z Paryża wygasa z końcem czerwca tego roku. Sternicy aktualnego lidera ligi francuskiej robią, co w ich mocy, aby przekonać Mbappe do podpisania nowego kontraktu. Wygląda jednak na to, że piłkarz jest już nastawiony na kontynuowanie kariery za granicą.

PSG offer to make Kylian Mbappe world’s highest-paid player to stop Real Madrid move | Exclusive by @Miguel_Delaney https://t.co/n0zqkd8ev8 — The Independent (@Independent) February 17, 2022

Mbappe kilka tygodni temu ujawnił, że rozmawiał z władzami PSG na temat transferu. Jego marzeniem jest podobno gra w Realu Madryt. W związku z tym, że władze francuskiego nie zgodziły się na zmianę klubu przez reprezentanta Francji w trakcie ostatniego letniego okna transferowego, to między stronami toczona jest wojna.

Piłkarz nie jest gotowy na zaakceptowanie warunków związanych z pozostaniem w ekipie z Parc des Princes. Mimo że PSG jest gotów uczynić Mbappe najlepiej opłacanym zawodnikiem na świecie, o czym informuje The Independent. Podstawowe tygodniowe zarobki Mbappe mogłyby wynieść ponad 500 tysięcy, a wraz z bonusami prawie milion funtów.

