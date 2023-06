IMAGO / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Ramos pożegnał się z PSG zdobytą bramką

Ostatni mecz Messiego w paryskim zespole

Spore emocje na zakończenie sezonu

Ramos i Messi zagrali ostatni mecz w barwach PSG

PSG było już przed ostatnią kolejką mistrzem Francji, a Clermont wywalczyło solidne miejsce w środku tabeli. Jednak w przysłowiowym spotkaniu “o pietruszkę” działo się naprawdę sporo. Goście rozpoczęli strzelanie już w 5. minucie, ale trafienie zostało anulowane po analizie VAR.

Później dwie bramki padły łupem PSG. Najpierw na listę strzelców wpisał się Ramos, a chwilę później rzut karny pewnie wykorzystał Mbappe. Mogłoby się wydawać, że to będzie spokojny spacerek paryżan, ale nic bardziej mylnego. Goście najpierw strzelili gola kontaktowego wykorzystując fatalną postawę defensywy, później “jedenastkę” zmarnował Kyei, by w końcu w doliczonym czasie gry pierwszej odsłony doprowadzić do wyrównania za sprawą Zeffane.

Po zmianie stron nadal emocji nie brakowało. Clermont wcale nie zamierzało się bronić i również próbowało swoich sił w ofensywie. To przyniosło efekt w 63. minucie, gdy Kyei pokonał Donnarummę i dał prowadzenie drużynie gości.

PSG do ostatnich minut próbowało odrobić stratę, ale bezskutecznie. Paryżanie sensacyjnie przegrali na koniec sezonu z Clermont 2:3.