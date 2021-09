Paris Saint-Germain wygląda na to, że będzie poważnie osłabione w sobotnim meczu przeciwko Clermont w ramach Ligue 1. Niepewni gry w tym starciu są Marco Verratti oraz Kylian Mbappe. Wymienieni zawodnicy doznali kontuzji w trakcie zgrupowania swoich reprezentacji.

Paris Saint-Germain może być poważnie osłabione w sobotnim starciu z Clermont

Ekipa ze stolicy Francji będzie musiała sobie radzić prawdopodobnie bez największych gwiazd

Nowe informacje w sprawie sytuacji kadrowej lidera ligi francuskiej podał RMC Sport

PSG osłabione w hicie

Paris Saint-Germain powalczy w sobotnie popołudnie o swoje piąte z rzędu zwycięstwo w lidze. Zadanie nie będzie jednak łatwe, bo na drodze wicemistrzów Ligue 1 stanie zespół, który w tej kampanii nie doznał jeszcze porażki.

Tymczasem wygląda na to, że Mauricio Pochettino w hicie piątej kolejki Ligue 1 będzie musiał radzić sobie bez dwóch kluczowych zawodników. Wyłączeni z gry będą prawdopodobnie Mbappe i Verratti. Francuz ma kłopoty z łydką. Nowe wiadomości na temat stanu zdrowia Mbappe będą znane w ciągu najbliższych 48 godzin. Tymczasem włoski pomocnik nabawił się kontuzji kolana. W czwartek zawodnik ma przejść kolejne badania.

Tymczasem trzech zawodników paryskiej ekipy wróciło do treningów. W tym gronie są Colin Dagba, Layvin Kurzawa oraz Juan Bernat. Pierwszy doszedł do siebie po skręceniu kostki, drugi miał uraz przywodziciela. Z kolei były piłkarz Bayernu Monachium w ostatnim czasie trenował indywidualnie. Wciąż natomiast sam trenuje Sergio Ramos. Dlatego może się spodziewać, że Hiszpan w weekend nie będzie jeszcze zdolny do gry.

Można się również spodziewać, że PSG w boju z Clermont zagra bez zawodników, którzy są na zgrupowaniu swoich reprezentacji w Ameryce Południowej. Mowa o Lionelu Messim i Neymarze. Starcia Brazylii z Peru oraz Argentyny z Boliwią mają odbyć się w nocy z czwartku na piątek.

