fot. PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Zwycięstwo Karima Benzemy w plebiscycie France Footbal napawa dumą nie tylko przedstawicieli Realu Madryt, lecz również jego byłego klubu – Olympique Lyon. Prezydent Les Gones skomentował na łamach dziennika L’Equipe triumf 34-latka.

Karim Benzema został pierwszym od 1998 roku triumfatorem w plebiscycie France Football

Napastnik Realu Madryt został wybrany najlepszym zawodnikiem na świecie, przed Sadio Mane i Kevinem de Bruyne

Dumny ze zwycięstwa Francuza był prezydent jego byłego klubu – Olympique Lyon

Cała Francja dumna ze zwycięstwa Benzemy

Już przed galą France Footbal nie było wątpliwości co do tego, że Złota Piłka powędruje w ręce Karima Benzemy. Napastnik Realu Madryt zostawił w tyle mocnych konkurentów i jako pierwszy od 1998 roku Francuz wzniósł do góry prestiżową nagrodę. Duma wobec osiągnięcia 34-latka widoczna była w oczach Florentino Pereza, który w 2009 roku sprowadził Benzemę z Olympique Lyon.

Swojej radości z sukcesu napastnika Królewskich nie krył również prezydent Olympique Lyon – Jean Michel-Aulas. Podkreślił on w rozmowie z dziennikarzami L’Equipe, że jest to w pewnym stopniu również sukces szkółki Les Gones, z której wywodzi się Benzema.

Karim Benzema becomes the first Frenchman to win the Ballon d'Or since Zidane in 1998 🇫🇷 pic.twitter.com/OUw4mNfP1J — B/R Football (@brfootball) October 17, 2022

– To źródło wielkiej dumy i emocji, bo Karim jest przecież dzieciakiem z Olympique Lyon. Widzieliśmy, jak dorasta i rozwija się piłkarsko. Obserwowaliśmy, jak osiąga sukcesy w niemal każdej dziedzinie futbolu. A, jako że to z nami podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt, napawa nas to dumą – stwierdził prezydent klubu z Lyonu.

– To piękna historia młodego napastnika, który jako syn imigrantów znakomicie poradził sobie we Francji. Poza życiem piłkarskim odniósł sukces w życiu prywatnym i może stanowić dla młodych ludzi wzór. Patrzą na niego i widzą, ile osiągnął. To sprawia, że chcą być tacy jak on – dodał.

Przeczytaj też: Benzema: odejście Ronaldo z Realu Madryt mnie zmotywowało